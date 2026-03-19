Окупанти виготовили партію ударних дронів для іншої країни: що про них відомо

"КУБ-Э" призначений для ураження неброньованих поодиноких та групових наземних об’єктів.

Російський концерн "Калашников" завершив виготовлення партії керованих боєприпасів "КУБ-Э" за експортним контрактом для неназваного закордонного замовника. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Telegram.

Випробування "КУБ-Э" завершилися в листопаді 2021 року, а в 2022 році було прийнято рішення про постачання виробу замовникам.

Дрон призначений для ураження неброньованих поодиноких та групових наземних об’єктів. За даними з сайту виробника, радіус дії апарату становить 25 км, а висота польоту - 150-1000 м. Швидкість дрона досягає 80-130 км/год. Максимальна злітна вага становить не більше 8 кг.

"КУБ-Э" може застосовуватися в денних та нічних умовах, за вітру з поривами до 10 м/с. Система керування комплексом дозволяє передавати команди керування в режимі реального часу.

За словами загарбників, "КУБ-Э" відрізняється "низькою акустичною помітністю, простотою експлуатації, високою скритністю та швидкістю розгортання". Виріб можна запускати групами - кілька дронів одночасно з одного наземного пункту управління.

Раніше президент України заявив, що Росія передає Ірану "Шахеди", які атакують військові бази США. Повідомлялося також, що Москва передавала Ірану розвіддані про розміщення американських військ та об'єктів, щоб Тегеран міг їх атакувати.

На думку деяких західних фахівців, на тлі війни на Близькому Сході дрони-перехоплювачі стали новим козирем України. Хоча країни регіону оснащені сучасними системами протиракетної оборони, їм буває важко впоратися з великою кількістю іранських дронів типу "Шахед".

