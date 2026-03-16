На тлі війни на Близькому Сході дрони-перехоплювачі стали новим козирем України, - Time

Попри те, що країни регіону мають доступ до сучасних систем протиракетної оборони, впоратися з великою кількістю іранських "Шахедів" їм складно.

У лютому минулого року під час сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському, що в нього "немає козирів". Трохи більше ніж рік по тому ситуація для українського лідера, можливо, покращилася.

Про це пише Time. Війна на Близькому Сході створила для України дипломатичні та економічні можливості. Після того як іранські дрони занурили країни Перської затоки в хаос, українські технології протидії безпілотникам стали дуже затребуваними.

Попри те, що країни регіону мають доступ до сучасних систем протиракетної оборони, впоратися з великою кількістю іранських "Шахедів" їм складно. З огляду на те, що Росія роками використовує їх для ударів по українських містах, Україна розробила цілу низку відносно дешевих перехоплювачів та обладнання для радіоелектронного придушення ворожих БПЛА.

"Шахеди" у російсько-українській війні

За час повномасштабної війни проти України РФ, за даними українських чиновників, застосувала для атак десятки тисяч "Шахедів". І це занадто велика кількість для того, щоб з ними могли впоратися 10 систем Patriot, які має Україна. Це змусило Київ створити нові засоби протидії ворожим дронам, розповідає автор.

"Україна створила багаторівневу оборонну мережу, що поєднує радіолокаційне виявлення, електронне придушення та мобільні підрозділи протиповітряної оборони, озброєні кулеметами та зенітною зброєю. Українські сили також почали розробляти дрони-перехоплювачі, призначені для знищення "Шахедів" у повітрі", – йдеться в матеріалі.

Результатом такого підходу став стрімкий розвиток галузі засобів протидії дронам. Українські компанії та військові інженери вдосконалювали свої технології роками.

Також Україна працювала з низкою американських компаній над створенням подібних технологій. До прикладу, дрон Merops був створений американською оборонною компанією за підтримки ексгендиректора Google Еріка Шмідта. Під час розробки враховувалися пропозиції українських бійців та технічних експертів.

Чому досвід України важливий в контексті Близького Сходу

Іран почав використовувати свої дрони на Близькому Сході на тлі операції США та Ізраїлю. Тому досвід України став дуже затребуваним, адже захист від цих дронів у країнах Близького Сходу виявився дуже дорогим.

БПЛА типу Shahed коштують приблизно від 20 000 до 50 000 доларів за одиницю. Для їх збиття часто застосовувалися ракети протиповітряної оборони за мільйони доларів.

"Економічна невідповідність стала серйозним викликом для збройних сил, які намагаються захистити критичну інфраструктуру та військові бази від масових атак дронів. Навіть надзвичайно ефективні системи протиповітряної оборони можуть швидко вичерпати дорогі запаси перехоплювачів під час тривалих атак", – зауважив автор.

США вже почали розгортати більш доступні альтернативи. До прикладу, на Близький Схід було направлено близько 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, спочатку розроблених і випробуваних в Україні. Водночас президент США Дональд Трамп наполегливо заперечує, що Штати потребують допомоги.

"Незважаючи на зростаючий міжнародний інтерес до української технології протидії дронам, Сполучені Штати публічно применшують необхідність допомоги з боку Києва", – резюмує видання.

Війна на Близькому Сході: ви могли це пропустити

Протидія іранським "Шахедам" виснажує аресенали Франції. Винищувачі Dassault Rafale перехопили десятки таких дронів, але у військовому керівництві країни занепокоєні великими витратами ракет.

Тим часом країна-агресорка Росія, схоже, лише виграє від конфлікту на Близькому Сході. Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за два тижні війни РФ заробила близько $10 млрд.

Вас також можуть зацікавити новини: