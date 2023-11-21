Поки одні країни квапляться першими створити власних "термінаторів", інші закликають негайно заборонити цю зброю.

Людство стоїть на порозі ери автономних бойових дронів. Низка країн закликають негайно запровадити обмеження на цей вид зброї, але США та інші великі держави виступають проти заборон, пише The New York Times.

"Це схоже на щось із наукової фантастики: зграї роботів-убивць, які самостійно полюють на цілі та здатні прилітати для вбивства без будь-якої згоди людини. Але це вже близько до реальності, оскільки США, Китай та кілька інших країн швидко прогресують у розробці та розгортанні нових технологій, які мають потенціал змінити природу війни, передавши рішення про життя та смерть автономним дронам, обладнаним штучним інтелектом", – йдеться у публікації.

Ця перспектива настільки тривожить багато інших країн, що вони намагаються привернути до неї увагу за допомогою пропозицій в ООН запровадити юридично обов’язкові правила щодо використання "летальної автономної зброї".

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Швидкий розвиток штучного інтелекту та інтенсивне використання безпілотних літальних апаратів у конфліктах в Україні та на Близькому Сході зробили це питання ще більш актуальним. Поки що дрони зазвичай покладаються на людей-операторів для виконання смертоносних місій, але розробляється програмне забезпечення, яке незабаром дозволить їм знаходити та вибирати цілі самостійно.

Інтенсивне глушіння радіозв’язку та GPS, що порушує зв’язок між дроном та оператором, що спостерігається на фронті в Україні, лише прискорило розробку саме автономних систем, щоб дрони могли воювати, навіть втративши зв’язок.

"Це не сюжет роману-антиутопії, а реальність, що насувається", — сказав офіційним особам на нещодавньому засіданні ООН Гастон Браун, прем’єр-міністр острівної держави Антигуа і Барбуда.

Сполучені Штати вже прийняли добровільну політику, яка встановлює обмеження щодо використання штучного інтелекту та смертоносної автономної зброї. Політика Пентагону забороняє використання будь-якої нової автономної зброї або навіть її розробки, якщо вони не були схвалені вищими посадовими особами Міністерства оборони.

Така зброя повинна експлуатуватися у визначеній географічній зоні протягом обмеженого періоду часу. І якщо зброєю керує штучний інтелект, військовий персонал повинен зберегти "здатність відключати або дезактивувати розгорнуті системи, які демонструють ненавмисну ​​поведінку".

Принаймні зараз генерали американських ВПС стверджують, що автономні дрони все одно мають отримувати дозвіл оператора, перш ніж завдати удару. Але секретар ВПС Френк Кендалл каже, що автономні машини зрештою мають стати повністю самостійними у виконанні бойових завдань.

"Це різниця між виграшем і програшем — і ви не збираєтеся програвати. Я не думаю, що люди, з якими ми будемо боротися, робитимуть це, і це дасть їм величезну перевагу, якщо ми накладемо на себе ці обмеження", – переконаний він.

Головне побоювання, яке висловлюють фахівці, полягає у тому, що автономна зброя на базі штучного інтелекту іноді робитиме помилки в ідентифікації цілей.

Технологічний глухий кут на фронті в Україні

Як писав УНІАН, на початку листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував гучну статтю в західній пресі, де пояснив причини переходу війни у позиційну стадію. Серед іншого він заявив про "технологічний глухий кут". За його словами, сьогодні військові технології, в першу чергу безпілотні літальні апарати, зробили неможливими класичні наступальні тактики ХХ століття, що базуються на концентрації сил на одній ділянці.

Залужний наголосив, що проблема є саме технологічною, а тому і вихід з глухого кута лежить не в царині управління військами, а в застосуванні сучасних технологічних рішень у війні. Зокрема командувач пропонує нарощувати використання безпілотних літальних апаратів. У тому числі тих, що полюватимуть на ворожі безпілотники.

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