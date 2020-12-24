Москва намагається скористатися кліматичними змінами, щоб збільшити свою військову присутність на Північному полюсі.

Росія знову запустила стару радянську лабораторію для випробування зброї в екстремальних умовах Арктики. Про це заявила військово-промислова компанія, яка буде керувати об'єктом.

Кремль намагається посилити свої оборонні можливості в багатому на ресурси регіоні, пише Reuters. Президент Володимир Путін проголосив Арктику життєво важливим для інтересів Росії регіоном. Оскільки зміна клімату робить його більш доступним. Тож Москва просуває розбудову військової інфраструктури і збільшення потоку вантажних суден через Північне море.

Читайте такожКраїни НАТО проведуть морську операцію в АрктиціЦентральний науково-дослідний інститут точного машинобудування (ЦНДІ "Точмаш"), який займається виробництвом зброї для армії Росії, оголосив про відновлення тестувальних ангарів для симуляції екстремальних умов, зокрема екстремально високих і низьких температур, а також вологої погоди. Комплекс був закритий після розпаду СРСР в 1991 році. Фінансування його обслуговування повністю припинилося на початку 90-х років. Тож коплекс прийшов у занедбаний стан.

"Сертифікація була фінальним технічним етапом відновлення унікальної випробувальної технології, яка була втрачена після розпаду СРСР і яка була у власності лише нашого інституту", - сказав представник "Точмашу" Сергій Карасьов.

На території відновленого радянського комплексу тепер будуть випробовуваит невелику стрілецьку зброю, а також спеціальні гранатомети, дрібне гарматне озброєння при температурах від 60 градусі нижче нуля до 60 градусів вище нуля за Цельсієм.

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Переклад: Лесь Димань