Пілот заявляє про майже 100% ефективність Mirage 2000 у перехопленні російських ракет і дронів, але наголошує: Україні потрібні засоби більшої дальності.

Український пілот, який керує одним із небагатьох винищувачів Dassault Mirage 2000, заявив, що французький літак демонструє майже ідеальні показники у протидії російським повітряним загрозам. За його словами, ефективність перехоплення безпілотників та ракет становить 98%, пише Business Insider.

Особу пілота не розкривають – його обличчя приховане, ім’я не назване.

"Ефективність перехоплення ворожих безпілотників та ракет на цьому літаку становить 98%. Це вражаючі цифри", — сказав він.

За даними екіпажу, Mirage 2000 уже знищив щонайменше 12 крилатих ракет Х-101, які Росія запускає з повітря. Технік Дмитро продемонстрував ракету класу "повітря-повітря" Magic 2, що використовується для таких перехоплень.

"Він показав себе винятково добре. Його ймовірність ураження практично 100%", — зазначив технік.

На борту літака видно трафаретні позначки збитих цілей — шість лише за останній період, хоча насправді, за словами авіатора, "їх набагато більше".

Франція поступово передає Україні близько 20 Mirage 2000. Наразі Київ має тільки п’ять чи шість таких машин — один літак було втрачено в липні. Через це українські військові застосовують практику постійної зміни злітних майданчиків.

Екіпаж зазначив: відео зняте вже на третій смузі за тиждень, що ускладнює росіянам спроби відстеження та ураження літаків.

Потрібні ракети більшої дальності

Попри високу ефективність Mirage 2000, екіпаж наголошує: для боротьби з масованими російськими ударами потрібні ракети середньої чи більшої дальності.

Пілот зазначив, що потрібне "щось середнє між ефективністю та вартістю", щоб захищатися від потоків російських дронів і ракет.

Україна готується до Rafale та нового флоту винищувачів

Пілот також прокоментував можливість переходу на сучасніший Rafale.

"Оскільки це літак з тієї ж країни, перенавчання на Rafale буде набагато швидшим", — пояснив він.

Україна планує оновлення своїх ВПС у найближче десятиліття. Київ вже підписав лист про наміри щодо закупівлі до 100 Rafale F4 до 2035 року. Новий флот також має включати F-16 та Gripen.

