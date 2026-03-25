Воюватимуть далі: Іран зі зневагою відкинув мирний план Трампа, - FT

Іранці вважають, що продовження війни на цьому етапі для них є кращим варіантом, аніж поганий мир.

Вище військове керівництво Ірану зневажливо відкинуло заяви Дональда Трампа про те, що Ісламська республіка буцімто готова до мирної угоди. Про це пише Financial Times.

"Наше перше і останнє слово завжди було, є і буде таким: хтось на кшталт нас ніколи не домовиться з кимось на кшталт вас – ані зараз, ані коли-небудь потім. Не називайте свою поразку угодою. Епоха ваших обіцянок закінчилася", – заявило військовt командування Ірану у відеозверненні в середу.

Як зазначає Financial Times, ця заява свідчить про глибоку недовіру Ірану до пропозицій президента США, а також переконання ісламського режиму в тому, що він має перевагу, попри руйнування, спричинені ударами США та Ізраїлю.

Іранське інформагентство Fars, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції, із посиланням на неназваного чиновника також писало, що "Іран не погоджується на припинення вогню" і прагнутиме досягти своїх "стратегічних цілей".

Неназваний топ-чиновник однієї з країн Перської затоки, коментуючии серію недавніх заяв Трампа про начебто початок мирних переговорів з Іраном, припустив, що це була "надзвичайно рання спроба перевірити ситуацію". Йдеться про план з 15 пунктів, який США передали Ірану через пакистанських посередників, і який поінформовані джерела назвали "максималістським".

За словами співрозмовників Financial Times, план є "жорстким" щодо ядерного питання, "але більш гнучкий щодо інших пунктів". І хоча обидві сторони, вочевидь, хочуть вийти із ситуації, їм буде надзвичайно важко домовитися. Особливо зважаючи на радикалізацію іранського режиму після ліквідації верховного лідера аятолі Алі Хаменеї

"Це, по суті, "команда мрії" супер-яструбів. Ці люди не збираються йти на компроміси, і я думаю, що режим набагато сильніше вкорінився, ніж кілька тижнів тому. Іранці не зустрінуться на жодному рівні без впевненості в тому, що США виконають деякі з їхніх умов. Вони вважають для себе кращим бути в гарячій війні, ніж замороженими в холодному мирі. За жодних обставин вони не готові повернутися до статус-кво та чекати на черговий раунд воєнних дій", – каже Алі Ваез з аналітичного центру Crisis Group, описуючи поточний стан іранського режиму.

Як писав УНІАН, щоденні брифінги для Дональда Трампа щодо війни з Іраном включають короткі відеонарізки успішних ударів без повної інформації про проблеми. Хоча він отримує додаткові відомості від радників, іноземних лідерів і ЗМІ, у його союзників виникають сумніви щодо повноти сприйняття ситуації.

Також ми розповідали, що Пентагон планує направити на Близький Схід 3–4 тисячі військових, посилюючи і так вже значну присутність США в регіоні. Розгортання відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про можливість домовленостей з Іраном, але водночас розглядаються варіанти подальшої ескалації.

