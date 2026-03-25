Трампу показують нарізку 'кращих моментів' війни в Ірані замість аналітичних звітів, - NBC

Наразі є сумніви у тому, що президент США має повну картину подій, що відбуваються на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не має повної картини щодо війни з Іраном. Для нього щодня готують коротке зведення по ситуації, що складається з нарізки кадрів успішних ударів по Ірану, але не містить детальної інформації про проблеми. Про це пише NBC News із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, двохвилинний "відеоролик з найкращими моментами" бомбардувань Ірану – це не вся інформація, яку Трамп отримує про війну. Він також отримує актуальну інформацію через розмови зі своїми радниками, іноземними лідерами та переглядаючи новини.

Однак щоденний відеобрифінг "підживлює занепокоєння" деяких союзників Трампа, пише NBC. Існують побоювання, що президент США, ймовірно не отримує або просто не сприймає повну картину того, що відбувається.

За словами співрозмовників видання, у Трампа наростає розчарування тим, як війну висвітлюють ЗМІ. Зокрема президент питав у радників, чому ЗМІ не показують того, що він бачить у щоденній відеонарізці і чи не можно змінити те, що подається в новинах.

Як писав УНІАН, Туреччина активізувала дипломатичні зусилля, щоб не допустити втягнення країн Перської затоки у війну між США, Ізраїлем та Іраном, закликаючи їх до стриманості. На цьому тлі глава МЗС Хакан Фідан провів серію візитів і переговорів із регіональними партнерами. Хоча Саудівська Аравія та ОАЕ невдоволені ударами Ірану, вони готові вступити у війну лише у разі прямої загрози критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що більшість американців (близько 59%) вважають, що військова операція США проти Ірану зайшла надто далеко, а значна частина населення також занепокоєна можливим зростанням цін на бензин.

