10 'Іскандерів' можуть наробити більше біди, ніж там той самий 'Орєшнік', - Флеш

Але, за словами Бескрестнова, ми вже знаємо, що таке "Орєшнік", і які наслідки він для нас матиме.

Застосуванням балістичних ракет середньої дальності комплексу "Орєшнік" - це, ймовірно, більше політична мета, незрозуміло навіщо росіянам його застосовувати. Десять "Іскандерів" можуть наробити більше шкоди. Про це в коментарі УНІАН заявив фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Розвідка наших партнерів дійсно бачить, що там відбувається у Капустиному Ярі. Це не таємниця. Тобто, там є супутники, які можуть щось бачити, але я не знаю, звідки така інформація (щодо можливого удару найближчим часом, - прим. ред). Дійсно, від нашого ворога можна очікувати все що завгодно, але наскільки це правда, не знаю. Тому що такі історії, що "Орєшнік" буде, ми вже багато разів слухали. І, наприклад, цей я зараз не дуже розумію", - сказав він.

Але, за словами Бескрестнова, ми вже знаємо, що таке "Орєшнік", і які наслідки він для нас матиме.

"І я не розумію, навіщо росіянам його використовувати. Ми бачили, що він зробив там в Дніпрі, бачили, що він там зробив у Львові. Я не можу казати, що це якась магічна зброя, яка наробила якихось дійсно глобальних проблем, Наприклад, там є кількість оцих "балванок", які пробили дах, перекриття, зробили пожежу", - пояснив радник міністра.

На його думку, "Орєшнік" - це для демонстрації, мабуть, сили, політичний жест, що можна вдарити, що "Петріот" не може нічого зробити, і можуть ударити, якщо потрібно, туди, куди ми вважають за потрібне, але це не буде тотальне знищення об’єкту.

"Я вважаю, що 10 "Іскандерів" можуть наробити більше біди, ніж там той самий "Орєшнік". Друга історія, що вони можуть ударити показово по якомусь пункту прийняття рішення у нас. Але я не думаю, що це буде, тому що це буде визивати у нас симетричні дії. А у нас теж є що показати і теж є що зробити", - резюмував Флеш.

Що відомо про застосування "Орєшніка" найближчим часом

Військово-аналітичний канал "єРадар" сьогодні, 7 квітня, написав, що ворог здійснює підготовку до нанесення удару по території України із застосуванням балістичних ракет середньої дальності комплексу "Орєшнік". На полігоні "Капустин Яр" нібито споряджені та готові до застосування 2 ракети даного комплексу.

Ракети "Орєшнік": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський заявив, що Росії наразі є всього декілька ракет "Орєшнік", але країна-агресор планує у цьому році налагодити їх серійне виробництво. Так, за оцінками розвідки наразі Росія має не більше 3-4 таких ракет.

При цьому він зауважив, що в "Орєшніку" більше політичного, аніж воєнного наповнення.

У розвідці також зазначили, що військові спроможності Росії залишаються обмеженими. Насамперед це стосується виробництва бронемашин та артилерійських систем.

