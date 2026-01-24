Скільки ракет 'Орєшнік' є у Росії: у розвідці назвали цифри

РФ планує у цьому році налагодити їх серійне виробництво.

У Росії наразі є вського декілька ракет "Орєшнік", але країна-агресор планує у цьому році налагодити їх серійне виробництво. Про це розповів перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв’ю "Укрінформу".

Так, за оцінками розвідки наразі Росія має не більше 3-4 таких ракет.

"Водночас Міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити Орєшнік у серійне виробництво і виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік", - зазначив Луговський.

При цьому він зауважив, що в "Орєшніку" більше політичного, аніж воєнного наповнення.

"Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. Орєшнік побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей", - додав він.

У розвідці також зазначили, що військові спроможності Росії залишаються обмеженими. Насамперед це стосується виробництва бронемашин та артилерійських систем.

Так, виробництво нових танків у РФ цьогоріч планують збільшити на 20%, довівши їх до 260 одиниць. Але обсяги відновлення знизяться як мінімум на 40%. І сумарно їх передадуть у війська на третину менше, ніж у попередній рік, зазначив Луговський.

"Є напрямки, за якими противник кожного року ставить завдання наростити виробництво. Це крилаті і балістичні ракети, ударні БпЛА, артилерійські боєприпаси та авіабомби. Але тут бачимо, що плани з їх виробництва обмежені виробничими потужностями і нестачею імпортної електроніки. У більшості випадків збільшення випуску одних типів засобів ураження можливе лише за рахунок скорочення інших", - додав він.

Ракета "Орєшнік" - новини

раніше аналітики висловили сумніви, що в неядерному виконанні "Орєшнік" в принципі здатний завдати значної шкоди своїй цілі. За розрахунками Defense Express, кінетична енергія кожного бойового блоку "Орєшніка" еквівалентна приблизно 50 кг тротилу. Однак через повну відсутність фугасної та осколкової дії реальна вражаюча здатність істотно нижча, ніж у звичайної 100-кг авіабомби ФАБ-100.

А 17 січня російські моніторингові канали заявили про атаку безпілотників на полігон "Капустин Яр", з якого РФ запускала ракету "Орєшнік" по Україні.

