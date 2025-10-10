Саме Варшава стала лідером за кількістю наданих українцям танків.

З початку повномасштабної війни Польща передала Україні найбільшу кількість танків серед усіх країн, які допомагають.

За даними Міністерства нацоборони, у 2022–2024 роках Польща безоплатно надала ЗСУ 318 танків, серед яких T-72M/M1, модернізовані T-72M1R, PT-91 та Leopard 2.

Польща також передала:

586 бронемашин;

137 артилерійських систем;

10 гелікоптерів Мі-24;

10 винищувачів МіГ-29;

287 переносних зенітно-ракетних комплексів;

44 ракети "повітря-повітря";

понад 100 одиниць стрілецької зброї;

89 мінометів;

4 реактивних системи залпового вогню БМ-21 "Град";

понад 100 млн боєприпасів.

Загальна вартість безоплатної допомоги, включно з навчанням, логістикою, ремонтом і медичною підтримкою, до березня цього року перевищила $4 млрд. Зокрема, у 2022 році вона становила $1,6 млрд, а у 2023–2024 - $1,3 млрд.

Також вказується, що крім безоплатної допомоги Україна закупила в Польщі озброєння на 2,2 млрд євро у 2022–2023 роках. Найбільшим контрактом стала угода на 54 самохідні гаубиці Krab, з яких 36 вже поставлені.

Серед інших закупівель - 60 бронетранспортерів МТ-ЛБ, 92 САУ 2С1 "Гвоздика", 89 мінометів 82 мм, 22 міномети M74 120 мм, 19 бронеавтомобілів AMZ Dzik, 1 BRDM-2 і десятки тисяч одиниць стрілецької зброї.

Крім зброї та військової техніки Польща передала на фронт понад 19 500 терміналів Starlink.

Допомога Польщі

Майже половина поляків висловились за за те, щоб їхня країна скоротила, або повністю припинила військову допомогу Україні. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування, проведеного на замовлення фонду Stand With Ukraine та порталу Defence24.

Раніше уряд країни заявив, що більше не може постачати зброю Україні.

