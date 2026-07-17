Стало відомо, скільки коштує дрон Hornet, що влаштував росіянам логістичний локдаун

Саме цим безпілотником знищуються вантажівки, якими росіяни намагаються возити пальне і боєприпаси на окупованому півдні.

Дрон-камікадзе Hornet, який став основним інструментом придушення російської логістики на окупованому півдні і Донбасі, виявився надзвичайно дешевим, якщо порівнювати з іншими аналогічними дронами. Про це пише Defense Express.

Аналітики звернули увагу на інтерв'ю командира окремого водолазного загону Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України Віталія Кравчука з позивним "Крава" виданню АрміяFM.

Інтерв'ю було присвячено нещодавній спецоперації, в результаті якої на авіабазі "Саки" в окупованому Криму було знищено російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Під час розмови журналіст попросив порівняти вартість засобу ураження і вартість знищеного літака.

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"У нього залетіло 10 тисяч доларів, умовно кажучи, хай 11 максимум. А вартість літака – це мільйони доларів", - відповів військовий.

Також в цьому інтерв'ю було сказано, що літак знищили саме дроном Hornet.

"Якщо ціна дрона Hornet у межах 10-11 тисяч доларів підтвердиться, то це робить його дійсно екстремально дешевим", - коментує Defense Express.

Як розповідає видання, Hornet здатний діяти на відстані 100–150 кілометрів та оснащений програмно-апаратним комплексом для виявлення і захоплення цілей, а також системою візуальної навігації. Залежно від завдання він може використовувати бойові частини типу "ударне ядро" масою 1,5 або 4 кілограми, а також осколково-фугасні боєприпаси.

Defense Express також порівнює Hornet із закордонними аналогами. Зокрема, німецький дрон HX-2 від Helsing оцінюється приблизно у 17 тисяч євро (майже 19,5 тисячі доларів), тоді як російські баражуючі боєприпаси "Ланцет", за відомими закупівельними цінами, коштують близько 40 тисяч доларів за версію Х52 і до 68 тисяч доларів за модифікацію Х51.

Удари по російській логістиці

Як писав УНІАН, українські удари по російській логістиці вже призводять до зменшення кількості наступальних дій армії РФ, що свідчить про стратегічний вплив на фронт. Військовий оглядач Денис Попович зазначає, що це проявляється у скороченні напрямків російських атак і дефіциті боєприпасів, який з часом стане очевидним.

Така динаміка означає, що порушення постачання може поступово підірвати здатність Москви підтримувати інтенсивність бойових дій, створюючи для України сприятливіші умови на полі бою.

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