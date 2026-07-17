Терехов попередив про нову тактику обстрілів Харкова та закликав не ігнорувати тривоги

Ціль ворога незмінна, це - житлові будинки, критична інфраструктура та зони відпочинку.

Російські війська почали активно застосовувати для ударів по Харкову FPV-дрони на оптоволокні, здатні долати відстань до 40 км. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"На жаль, вони розробили таку технологію, що дрон може на оптоволокні залітати на відстань приблизно до 40 кілометрів. Цього цілком вистачає, щоб влучати по передмістю Харкова і по місту", – сказав Терехов.

За його словами, тактика ворога загалом не змінилася. Російські війська й надалі завдають ударів по житлових будинках, критичній інфраструктурі, промислових підприємствах, автозаправних станціях і зонах відпочинку.

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Терехов додав, що росіяни використовують для атак різні типи озброєння, зокрема, керовані авіабомби, БпЛА типу "Шахед", "Молнія" та FPV-дрони.

Тактика ворога на фронті

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники не полишають спроб створити так звану "зону контролю" вздовж усього державного кордону.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що це в першу чергу, Лиманський напрямок, у другу чергу – Куп’янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього українсько-російського кордону аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути, в тому числі, зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, куди вони намагаються також інфільтруватися.

Як наголосив речник, у російських загарбників саме зараз пік літньої кампанії і у них є достатньо резервів та боєприпасів для того, аби активно намагатися просуватися в бік Сил оборони України.

Він додав, що окупанти не змінюють тактики малих піхотних груп, бо якщо вони спробують сунуть чимось великим з бронетехнікою – то будуть знищені задового до того, як побачать українських захисників. На його переконання, така тактика не зміниться до того часу, поки не буде змінена технологічна ситуація на фронті.

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