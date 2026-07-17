Bethesda анонсувала одразу чотири гри по Fallout, включно із секретним проєктом

Керівник студії Тодд Говард підтвердив, що Fallout 5 перебуває на ранніх етапах розробки.

Bethesda офіційно розкрила плани щодо розвитку серії Fallout на найближчі роки. Керівник студії Тодд Говард підтвердив, що Fallout 5 наразі перебуває на стадії препродакшну. Під нього роблять рушій Creation Engine 3, пише Kotaku.

Окрім п’ятої частини серії, у розробці також знаходяться ремастери Fallout 3 та Fallout: New Vegas, чутки про які ходили кілька років. Тепер компанія офіційно підтвердила їхнє існування, хоча й не стала розкривати терміни виходу чи поточну стадію розробки.

Крім того, до роботи над всесвітом повертається студія Obsidian – автори оригінальної New Vegas створюють нову гру спільно з Bethesda. Поки що незрозуміло, чи стане це продовженням "Нью-Вегаса", чи зовсім іншим проєктом.

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Не залишиться без уваги й Fallout 76. Для онлайн-гри вже заплановано велике доповнення Raven Rock, яке вийде у 2027 році. Події DLC стануть приквелом до Fallout 3 і розкажуть історію знаменитого комплексу "Рейвен-Рок". Мобільна гра Fallout Shelter отримає нові сезони та реаліті-шоу від Amazon.

Водночас Тодд Говард зауважив, що Fallout 5 залишається довгостроковою метою Bethesda. Зараз проєкт перебуває лише на етапі препродакшну, тому до повноцінної розробки та релізу мине ще чимало часу. Пріоритетом компанії зараз є розробка The Elder Scrolls 6, після чого команда зосередиться на новій частині Fallout.

Анонс нових проєктів серії Fallout пролунав незабаром після масштабних скорочень у Xbox та Bethesda. Судячи з заяв керівництва, Microsoft має намір зробити ставку на найуспішніші ігрові франшизи, і Fallout входить до числа ключових серій компанії.

Серія Fallout зарекомендувала себе як одна з найкращих ігрових франшиз у жанрі RPG, відома своїм чорним гумором, жорстокими боями та сюжетом про виходця зі сховища. УНІАН розповідав, у які ігри за мотивами Fallout варто пограти після перегляду серіалу.

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