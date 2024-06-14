Зокрема, в Повітряних силах закликали дочекатися результатів С-500 у бойовій роботі.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону прокоментував нещодавню заяву очільника ГУР Кирила Буданова про те, що РФ перемістила до Криму свої новітні комплекси ППО С-500.

"Загалом, про цей комплекс відомо небагато з публічних джерел, оскільки ворог використовував системи саме С-300 та С-400. Ми бачили, як досить успішно можуть боротися Сили оборони з цими комплексами. За їхньою інформацією (РФ), С-500 значно перевищує показники С-400, може працювати у спарці з іншими комплексами, поєднуватися з тими ж С-300 чи С-400", – сказав Євлаш.

Він також додав, що за даними російської сторони, їхні комплекси С-500 здатні працювати на значно більшій дистанції та на більших висотах.

Відео дня

"Втім, у бойовій роботі ми його поки що не бачимо, то ж давайте дочекаємося. Оскільки ми знаємо, що російська пропагандистська машина, вона вже звикла завищувати показники. Тому давайте дочекаємося і побачимо, на що вони здатні", – пояснив Євлаш.

Росія має проблеми з ППО в Криму: що відомо

Протягом останніх двох місяців Сили оборони активно знищують російські системи ППО в Криму. Так, до прикладу, в ніч на 12 червня українські захисники вразили російські комплекси С-300 і С-400 на території тимчасово-окупованого півострова.

За інформацією очільника ГУР Кирила Буданова, російські окупанти намагаються посилити своє ППО на території Криму, через що перевезли туди свої найновітніші системи С-500. За словами Буданова, це буде їхнє дослідне застосування.

Вас також можуть зацікавити новини: