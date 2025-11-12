В Україні вже давно говорять про використання A-29 Super Tucano як ефективного засобу боротьби проти дронів.

Бразильський авіабудівний конгломерат Embraer оголосив про оновлення свого легкого гвинтового штурмовика A-29 Super Tucano з перетворенням його на спеціалізований винищувач безпілотників.

Як зазначає військовий портал Defense Express, йдеться не про якусь глобальну модернізацію, а радше про створення окремої конфігурації літака. Її встановлення, як зазначають у компанії, доступне всім наявним та потенційним операторам.

Аналітики пояснили, що саме оновлення, з огляду на офіційний опис, складається з інтеграції нових сенсорів, включно з новою оптико-прицільною станцією, а також "спеціальних каналів передачі даних для отримання початкових координат цілі та порядку їх ураження".

Для знищення дронів Super Tucano пропонується використати 12,7-мм (.50) кулемети у крилі та ракети з напівактивним лазерним наведенням.

Зауважується, що на оприлюдненій ілюстрації продемонстровано пару A-29 Super Tucano, які оснащені додатковими паливними баками, двома кулеметами M3P (12,7х99 мм) від FN, які на цих літаках зазвичай мають боєкомплект у 200 пострілів на ствол, а також блоками для 70-мм ракет.

"При цьому слід розуміти, що кулемети слід використовувати для ураження розвідувальних БПЛА, а от ракети - для знищення ударних дронів для дотримання безпечної дистанції", - зазначили у Defense Express.

Водночас, додають аналітики, червоний промінь від оптико-локаційної станції не варто сприймати як можливість пропалювання лазером ворожих дронів. Йдеться лише про підсвітку цілі для її ураження ракетами APKWS від BAE Systems, FZ275 LGR від Thales або іншими аналогами.

"A-29 - ідеальний інструмент для ефективної та економічної протидії БПЛА, що доповнює і без того великий набір завдань літака, що включає безпосередню авіаційну підтримку, бойову розвідку, підвищення кваліфікації та багато інших", - зазначили у Embraer.

Як зауважують у Defense Express, в Україні вже доволі давно говорять про використання A-29 Super Tucano як ефективного засобу боротьби проти дронів. Зокрема, його максимальна швидкість у 592 км/год цілком дозволяє наздоганяти будь-які гвинтові дрони, а максимальна дальність польоту у 2870 км, з підвісними баками, дозволяє ефективно патрулювати повітряний простір досить значний час.

"Звісно, головним недоліком A-29 Super Tucano у питанні боротьби із дронами можливо вважати відсутність РЛС, що потребує наведення літака у район цілі за вказівками з землі. Зокрема, і завдяки автоматизованій системі, яка, з огляду на опис, й встановлена у новій конфігурації. І загалом, якщо з цією задачею справляється Як-52, з якого дрони розстрілюють зі штурмової гвинтівки, то Super Tucano точно зробить це у рази краще", - зазначають аналітики.

Водночас зауважується, що про результативний діалог між українським та бразильським урядами щодо продажу цього літака нічого не відомо. "Можливо й через те, що Бразилія є членом так званого БРІКС за участю РФ. Що, звісно, не виключає можливості активізації цієї роботи за допомогою й західних партнерів", - йдеться в матеріалі.

Підкреслюється також, що сам Embraer вже почав просувати A-29 Super Tucano на роль дешевого винищувача дронів у Сполучених Штатах Америки. Також цей літак у якості бойової машини вже постачається до Європи - Португалії, для чого отримав версію, яка відповідає стандартам НАТО.

"І тепер бразильці дійсно можуть бути зацікавлені в отриманні для свого Super Tucano залізного доказу ефективності такої конфігурації цієї машини, що має дуже позитивно вплинути на обсяг її замовлень", - зазначають аналітики.

Super Tucano - перспективи для України

Як повідомлялося, раніше в інтерв’ю УНІАН Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації зауважив, що максимальна швидкість Super Tucano достатня, аби піймати не один "Шахед" за ніч.

Крім того, цей літак здатен триматися у повітрі на швидкості, яка трохи більша за швидкість "Шахеда". Йдеться про 200 кілометрів на годину, тоді як "Шахед" летить зі швидкістю 185-200. Тож такі літаки зручні для знищення "Шахедів".

