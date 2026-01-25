США ризикують не встигнути втілити одну з найдорожчих 'золотих' ідей Трампа

"Золотий купол" є ініціативою американського президента Дональда Трампа, яка стартувала на початку 2025 року.

США ризикують втратити можливість реалізувати один з найдорожчих оборонних проєктів - комплекс протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome).

Як повідомляє Defense Express, таке занепокоєння висловив член палати представників республіканець Джефф Кренк, який є засновником однойменної фракції "Золотий купол".

На його думку, цю ідею вдасться реалізувати лише у тому випадку, якщо буде можливість до кінця 2028 року створити прототип цієї системи. Але, за його словами, реалізацію гальмує Білий дім, який нібито досі не передав проєкт конгресу "у тому вигляді, щоб Конгрес міг розпочати його реалізацію", хоча це мало б відбутися до кінця минулого року. "Це, безумовно, викликає розчарування", - наголошує Кренк.

У виданні нагадали, що "Золотий купол" є ініціативою американського президента Дональда Трампа, яка стартувала на початку 2025 року. А за останні місяці у рамках контрактів з агенцією протиракетної оборони США до цієї програми приєдналося понад 250 компаній.

"Загалом йдеться про плани укласти контракти на суму до $151 млрд, при цьому загальна оцінка ймовірної вартості "Золотого куполу" сягає понад $175 млрд і це за оптимістичними прогнозами від Трампа, тоді як бюджетне управління Конгресу оцінило його у дійсно космічні $542 млрд", - йдеться у матеріалі.

Таким чином, як додали в Defense Express, станом на сьогодні "Золотий купол" має всі шанси стати одним з найдорожчих оборонних проєктів США, з яким хіба що можуть позмагатися міжконтинентальні балістичні ракети LGM-35 Sentinel, вартість створення яких сягнула понад $160 млрд.

Як повідомляв УНІАН, Військово-морські сили США оголосили про розширення програми модернізації крилатих ракет Tomahawk, уклавши контракт на $380,8 млн з компанією Raytheon. Роботи в межах угоди триватимуть до квітня 2029 року. Також він передбачає використання змінних вузлів і агрегатів, що дозволяє швидко відновлювати боєздатність ракет.

Модернізація має на меті продовжити термін служби Tomahawk щонайменше на три роки після завершення робіт, зберігши їх у ролі ключового інструменту далекобійних ударів ВМФ США.

