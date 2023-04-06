Американський чиновник зазначив, що артилерійські установки і ракетні системи призначені для знищення "Шахедів".

Представники державної підрядної компанії SAIC повідомили, що США відправляють Україні ракети для боротьби з безпілотниками в складі експериментальної платформи. Допомога спрямована на боротьбу з іранськими дронами, які зруйнували українську енергетичну інфраструктуру.

Видання Defens one пише, що 4 квітня США оголосили про великий пакет військової допомоги Україні, орієнтованої на протиповітряну оборону, в який увышли "10 мобільних ракетних комплексів C-UAS з лазерним наведенням".

У січні армія США шукала систему для боротьби з безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Представник SAIC в кулуарах симпозіуму Global Force Асоціації армії США повідомив, що компанія брала участь в конкурсі та збирається відправити 10 одиниць зброї в Україну.

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У контрактних документах, наданих армією, зазначено, що метою випробувань - знищення безпілотників третього класу, тобто літаків, вага яких перевищує 55 фунтів. Shahed-136 важить близько 440 фунтів.

Також в договорі говориться, що проект-переможець повинен бути готовий до відправки в країни-партнери протягом 30-90 днів після укладення контракту - приблизно стільки ж часу між січневими випробуваннями та квітневими новинами про відправку систем в Україну. У контракті також говориться, що системи можуть фінансуватися владою Title 22, які використовуються для фінансування допомоги Україні у сфері безпеки.

За словами представника компанії, в січневих випробуваннях SAIC використовувала ракети BAE APKWS з лазерним наведенням, які досягли 100% попадання.

При цьому віце-президент армійського бізнес-підрозділу SAIC Грег Фортієр зазначив, що при ціні менше 30 тисяч доларів за штуку ці ракети дешевші, ніж більші українські ракети ППО.

Система також включає в себе кулеметну установку M240 і систему радіоелектронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційний безпілотник, в тому числі будь-яку систему марки DJI, яка не працює з розширеним шифруванням, розповів системний інженер SAIC Джеремі Девідсон. Дрони DJI часто використовуються обома сторонами.

Фортьє зазначив, що їх система виявила безпілотник на відстані більше шести миль і вразила його на відстані трьох миль, що далі, ніж потрібно армії на відстані 1,2 милі. За його словами, SAIC та Invariant показали найкращі результати в тесті.

Генеральний директор компанії Invariant Девід Андерсон сказав, що йому невідомо, чи була його система частиною оголошеної поставки Міністерства оборони.

За словами Семюеля Бендетта з Центру військово-морського аналізу, США в основному надіслали наявні технології. Неясно, чи відправляли США коли-небудь зброю, створену з нуля, для використання саме в Україні.

Інша протиповітряна допомога в оголошеному пакеті допомоги на суму 2,5 мільярда доларів включала:

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем або NASAMS;

вантажівки з 30-мм артилерійськими установками для боротьби з дронами;

три радари повітряного спостереження;

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси.

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, 30-мм артилерійські установки і ракетні системи з лазерним наведенням призначалися для знищення безпілотників "Шахед".

"Ми хочемо допомогти Україні просунутися і утримати цю позицію в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", - зазначив чиновник.

Росія використовує Shahed-136 для нападу не тільки на позиції ЗСУ, а й на цивільну інфраструктуру, щоб викликати відключення електрики в країні. Україна збила багато безпілотників іранського виробництва, які коштують близько 20 тисяч доларів за штуку, при цьому іноді доводилося використовувати ракети ППО вартістю 500 тисяч доларів.

Новий пакет військової допомоги від США - що відомо

4 квітня США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійшла велика кількість боєприпасів для HIMARS, перехоплювачі ППО та артилерійських снарядів.

Пізніше Міноборони США показало знімки військової техніки, яка увійшла в новий пакет допомоги на суму 2,6 мільярда доларів.

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