Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що українських пілотів можуть навчати у США керуванню винищувачами F-15 та F-16.

Українські військові льотчики зможуть за півроку опанувати американські літаки F-15 та F-16.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час Всеукраїнського телемарафону.

"За оптимістичним сценарієм, щоб оволодіти технікою, до півроку. Льотчик буде мати певні навики, які дадуть йому можливість воювати саме на цій техніці. Ця техніка призначена для того, щоб воювати якісно. Так як росіяни мають сучасне озброєння, сучасні радари, ракети, наші винищувачі на сьогоднішній день такого озброєння не мають, тому щоб протистояти на рівні, нам потрібна західна техніка, яка має радари і ракети, спроможні нищити окупантів на великих відстанях", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що українських пілотів можуть навчати у США керуванню винищувачами F-15 та F-16.

Нагадаємо, українські військові льотчики вчитимуться використовувати багатоцільові винищувачі F-15 і F-16 на американській авіабазі в штаті Міссурі. Палата представників ухвалила проект закону про військовий бюджет США, в частині якого буде виділено 100 мільйонів доларів на навчання українських льотчиків.

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