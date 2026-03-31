Український дрон 'Швідун': в Міноборони розповіли, чим цікавий цей перехоплювач 'Шахедів'

Дрон "Швідун" розроблено спеціально для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", розвідувальних Zala, Supercam та "Скат". Про це повідомляє Міністерство оборони України, зазначаючи, що це один з найефективніших перехоплювачів "Шахедів".

У повідомленні сказано, що Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва.

Характеристики дрона-перехоплювача "Швідун"

БпАК "Швідун" виготовлений з міцного композитного матеріалу. Його вага складає близько 8 кг, а розмах крил - майже 2 м. Дрон може здійматись на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год.

Відео дня

Радіус дії цього безпілотника складає понад 70 км. Цього достатньо для прикриття неба над будь-яким українським містом.

Завдяки впровадженню інноваційних технологічних рішень корпус літака не має флатера (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення.

Навіть при високій максимальній швидкості польоту БпАК "Швідун" має невисоку швидкість зльоту та посадки. Це дозволяє посадити літак у випадку втрати цілі і використати його вдруге. Загалом "Швідун" може перебувати у повітрі понад 2 години.

Ефективність "Швідуна"

Перші борти вже працюють, захищаючи українські міста.

Наразі БпАК "Швідун" має один з найвищих коефіцієнтів ураження ворожих "шахедів" серед дронів-перехоплювачів українського виробництва.

ЗСУ вже знищили з допомогою цього дрона близько сотні безпілотників агресора.

Дрони-перехоплювачі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українська компанія OSIRIS AI розробила дрон-перехоплювач UEB-1, який здатен розвивати швидкість до 315 км/год.

За інформацією "Мілітарного", в компанії вперше публічно представили дрон на виставці Xpotential у Дюссельдорфі.

Зазначається, що дрон використовує обробку даних на борту, що дає змогу виконувати завдання перехоплення з мінімальною участю оператора.

Дрон OSIRIS UEB-1 розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей.

Апарат здатен прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.

