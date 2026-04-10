'Те, що несе вибухівку': як український розважальний стартап підкорив ринок зброї

Історія цієї компанії-розробника демонструє, як війна змінила українські технології.

Український підприємець Ярослав Ажнюк, який колись створив гаджет для розваги домашніх тварин, сьогодні стоїть за розробкою бойових безпілотників із елементами штучного інтелекту. Його історія стала символом масштабної трансформації української технологічної галузі на тлі війни, пише The New York Times.

Спочатку команда Ажнюка розробила пристрій Petcube – камеру з лазерною указкою, якою можна дистанційно гратися з котами і собаками. Гаджет, що використовував ті самі базові компоненти, що й сучасні дрони – камери, дистанційне керування та розпізнавання зображень – швидко став популярним і продається у десятках країн.

Однак після початку повномасштабної війни фокус змінився. Команда підприємця створила дві нові компанії – Odd Systems та The Fourth Law – і взялася за розробку FPV-дронів для фронту.

Відео дня

Від розваг до війни

Їхні безпілотники оснащені системами розпізнавання цілей на базі штучного інтелекту. Якщо раніше технологія розпізнавала домашніх тварин, то тепер вона здатна ідентифікувати військову техніку, артилерію чи солдатів. Після виявлення цілі оператор активує режим автопілота – і дрон самостійно долає останню ділянку до удару, що робить його стійким до радіоелектронних перешкод.

Окремий напрям – дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими безпілотниками типу Shahed, які активно використовує Росія. Один із таких апаратів – швидкісний дрон, що сам знаходить ціль і підривається поруч із нею.

Розробки компанії вже застосовуються на фронті, а також тестуються повністю автономні моделі, здатні виконувати місії заздалегідь заданими маршрутами. Водночас такі технології викликають занепокоєння у міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступають проти використання ШІ для автономних ударів без повного контролю людини.

Попри це, Ажнюк переконаний, що такі рішення є необхідними в умовах сучасної війни. За його словами, близько 90% дронів не досягають цілі через глушіння сигналу або втрату зв’язку, і саме автоматизація має вирішити цю проблему.

Технології змінились

Історія його компаній – лише частина ширшого тренду. За даними державної ініціативи Brave1, в Україні вже працює понад 2000 оборонних стартапів, а іноземні інвестиції в сектор стрімко зростають.

До війни українська ІТ-індустрія була відома такими продуктами, як Grammarly та Ring. Сьогодні ж вона дедалі більше стає джерелом інновацій для поля бою.

Сам Ажнюк пояснює свою мотивацію просто: після початку вторгнення він залишив бізнес у сфері споживчої електроніки, щоб працювати на оборону країни.

"Ми робили техніку, яка роздавала ласощі тваринам, а тепер – те, що несе вибухівку окупантам", – каже він.

Вас також можуть зацікавити новини: