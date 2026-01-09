У найближчі пів року атак 'Орєшніком' не буде: есперт назвав причину

На його думку, росіяни притримають її на деякий час, бо їм потрібно напередодні якихось перемовин ще раз полякати.

Найближчим часом атак ракетами "Орєшнік" не буде. Таку думку висловив авіаексперт Валерій Романенко в етері Radio NV.

"Атак "Орєшніком", ймовірніше, ще з пів року не буде. Тому що Кирило Буданов сказав, я думаю, що він має відповідну інформацію, людина кваліфікована і не буде просто так повідомляти, що росіяни мають не більше двох таких ракет, одна з них була запущена", - зазначив він.

За його словами, ця ракета є експериментальним зразком, виробництво якого має одиничний характер, тож навіть попри заяви про передачу комплексів до війська, найближчим часом їх застосування малоймовірне.

Водночас експерт Анатолій Храпчинський в етері КИЇВ24 підтвердив, що Росія випустила по Україні "Орешнік" без бойової частини.

Він нагадав, що Росія вже майже понад 20 років не проводить дослідження своєї ядерної зброї. Натомість США постійно досліджують свій арсенал, перевіряють його.

Тож Храпчинський ставить питання, чи дійсно Росія має ядерну зброю, яка "може щось робити".

Удар "Орєшніком" - думка експертів

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Росія завдала удару по Львівській області України гіперзвуковою балістичною ракетою "Орєшнік", щоб, ймовірно, влучити по газовому сховищу і чинити психологічний тиск на Україну та її західних союзників.

