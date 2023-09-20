Відзначається, що Москва мінімум п'ять разів втрачала ключові компоненти цих комплексів.

Україна скорочує кількість російських комплексів С-400. Сили Києва все частіше б'ють по дорогих московських системах ППО великої дальності розташованих у тимчасово окупованому Криму.

Видання Newsweek пише, що за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початку 2023 року у Росії було близько 96 мобільних зенітно-ракетних комплексів С-400, також відомих як Sa-21 Growlers.

За даними голландського розвідувального агентства Oryx, Росія втрачала ключові компоненти своїх батарей C-400 принаймні п'ять разів, в тому числі командні пункти, пускові установки та радари. Можуть бути й інші втрати московських запасів С-400, а в деяких повідомленнях йшлося про невизначений збиток системам С-400 всередині Росії.

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C-400 вважається еквівалентом американської системи ППО Patriot та "золотим стандартом" російської ППО. Це модернізована версія московської С-300 часів "Холодної війни", яка також використовувалася під час вторгнення Росії в Україну.

Експерти кажуть, що комплекс С-400 спочатку добре зарекомендував себе в Україні й знищив здатність Києва контролювати повітря, але тепер все частіше стає об'єктом українських атак, які він не може відбити.

Втрата системи C-400, хоча і відносно рідкісна, стане болючим, дорогим і принизливим ударом по російській ППО. Кожна батарея C-400 коштує близько 200 мільйонів доларів, повідомив Сідхарт Каушал з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute.

"Звичайно, систему можна замінити, але це все одно не дріб'язкова втрата", - сказав Каушал.

Дві із зафіксованих втрат Росії сталися за останні 30 днів. У четвер, 14 вересня, українські війська завдали удару по С-400 недалеко від Євпаторії. Дрони спочатку атакували радар і антени, а потім ракети знищили решту системи.

23 серпня Київ також знищив систему С-400 в західній частині Криму, в ході атаки, в якій використовувалася "абсолютно нова, сучасна" ракета. Вважається, що це натяк на наземну версію українських протикорабельних ракет "Нептун", а до початку тотальної війни в Україні в лютому 2022 року у Росії було п'ять батарей С-400 в Криму.

С-400 є "провідною" системою ППО Росії, однак, на думку військового експерта Девіда Хемблінга, втрата Росією декількох С-400 в останні місяці є значною з кількох причин:

C-400 "раніше виглядав добре, але зараз здається вразливим". "Виведення з ладу С-400 залишає дірки в системі ППО, які потім використовуються" українською армією. Система C-400 пов'язана з іншими російськими системами, такими як варіанти московського ракетного комплексу "Бук", а це означає, що якщо C-400 буде виведений з ладу, це "підриває функціональність місцевих систем ППО в цілому".

"C-400 показали себе номінально", — прокоментував Ян Вільямс, заступник директора проекту протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень. "Здається, вони боролися з ракетами Storm Shadow, але важко дати оцінку не розуміючи кількість перехоплень".

Втрата С-400 зробила російські цілі в Криму більш уразливими для атак українських крилатих ракет Storm Shadow, додав Хемблінг.

13 вересня Україна пошкодила російський військовий корабель і підводний човен, пришвартовані на російській Чорноморській військово-морській базі в Севастополі, імовірно ракетами Storm Shadow.

Після другої атаки минулого тижня аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, Інститут вивчення війни заявив, що у Росії, ймовірно, були "тактичні невдачі", які можуть "відображати більш широку системну проблему з російською протиповітряною обороною в окупованому Криму".

"Можливо, зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли С-400 все частіше стають об'єктами нападу", — сказав Хемблінг. Комплексні ударні операції України зі знищення цих систем показують, що вони, ймовірно, "становлять деяку небезпеку" для Києва, додав Вільямс.

Проте, за припущенням Хемблінга, Росія, ймовірно, працює над посиленням оборони навколо С-400.

"Цей тип конфлікту, як правило, являє собою битву послідовних поліпшень з обох сторін", — підсумував експерт.

Знищення російської ППО - последние новини

У тимчасово окупованому Криму знищена система ППО россяін "Тріумф". Це вже друга подібна операція СБУ. Вартість цього комплексу оцінюють в 1,2 мільярда доларів. Попередня система знищена на мисі Тарханкут.

У свою чергу радник ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що тепер Росія намагається взяти паузу у війні проти України на 4-5 місяців.

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