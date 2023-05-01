Глава Міноборони зазначив, що всього є три лінії ремонту, дві з яких в Україні.

Українські підприємства виготовляють деякі запчастини для військової техніки, яку передали західні союзники. Всього в Україні три лінії обслуговування та ремонту.

"У нас є три лінії обслуговування і ремонту (техніки - УНІАН). Дрібний простий ремонт, поточний прямо на полі бою, де наші екіпажі навчені і знають, як це зробити. Наше завдання - забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виробляємо на українському ринку для західної техніки, наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі", - розповів міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

При цьому він повідомив, що тримав в руках одну з українських деталей для САУ М109 з США й вона була краще оригіналу.

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"Друга лінія ремонту - складніша, але роботи можна виконувати на українських підприємствах не зовсім далеко від лінії фронту в тих містах, де є індустріальні можливості", - пояснив міністр.

За його словами, третя лінія – складний ремонт і для цих робіт потрібні хаби за кордоном. Резніков нагадав, що для ремонту танків Leopard 2 вже підписано меморандум. Він вважає, що, швидше за все, там будуть ремонтувати і Leopard 1.

Хаб з ремонту західної військової техніки - що відомо

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили створення спеціального хаба для ремонту української військової техніки та навчання військових.

Відзначається, що в Польщі організували хаб, де польські фахівці будуть ремонтувати військову техніку, і на цьому заробляти, щоб для всіх ця співпраця була доцільною

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