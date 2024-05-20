За незначного зростання ваги вдалося значно збільшити захист.

З'явилася кадри з танком Leopard 1A5DK зі штатною модернізацією, яку здійснили в одній із профільних організацій. Фото у своєму Telegram-каналі публікує дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

Він уточнює, що на верхній лобовій деталі (ВЛД) встановлено динамічний захист (ДЗ) "Ніж", на башті – навісний комплект динамічного захисту "Контакт-1".

"Leopard 1A5DK оснащувалися звареною вежею з рознесеним бронюванням, корпус залишився аналогічним першим модифікаціям Леопард-1. Також ДЗ встановлено на борти корпусу. За незначного зростання ваги вдалося значно збільшити захист. У захисних конструкціях також застосовуються композитні демпфуючі матеріали та легкі сплави", - пояснив експерт. Відео дня

Водночас Мілітарний зазначає, що "Ніж" та "Контакт-1" були адаптовані під контейнер К1, тож відрізнити їх візуально неможливо. Крім того, днище контейнерів на ВЛД було потовщене, а нижня отримала рознесене бронювання.

"Leopard 1A5DK можна відрізнити від своїх "братів" завдяки характерній зварній башті з рознесеним бронюванням", - пише видання.

Танки Leopard в Україні - останні новини

На початку травня стало відомо, скільки танків Leopard 1 отримала Україна. За даними Wirtschaftswoche, західні країни вже передали Києву до 100 танків Leopard 1, при цьому до кінця року їхня кількість збільшиться ще на кільках десятків одиниць.

Також УНІАН повідомляв, що Іспанія готує нову військову допомогу Україні. До неї, зокрема, увійдуть танки Leopard 2. Підготовку пакета допомоги можуть закінчити до 30 червня.

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