Найбільший у світі авіаносець США повертається додому після рекордної місії

Він повернеться до свого порту приписки у Вірджинії в середині травня.

Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R Ford повернеться додому після рекордного розгортання тривалістю понад 300 днів, під час якого він брав участь у війні проти Ірану та захопленні венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Як пише The Guardian, двоє американських чиновників повідомили, що авіаносець покине Близький Схід найближчими днями і повернеться до свого порту приписки у Вірджинії в середині травня.

Минулого тижня в регіон прибув авіаносець USS George HW Bush, в результаті чого на Близькому Сході було розгорнуто три американські авіаносці – кількість, небачена з 2003 року. Авіаносець USS Abraham Lincoln також перебуває в регіоні з січня.

Цього місяця авіаносець USS Gerald R Ford побив американський рекорд за тривалістю розгортання після війни у В'єтнамі, провівши в морі майже 10 місяців після виходу з військово-морської бази Норфолк у червні.

Раніше цей рекорд належав USS Abraham Lincoln, який перебував у морі 294 дні у 2020 році під час пандемії COVID-19. Водночас це не дотягує до рекорду розгортання, що належав нині списаному авіаносцю "Мідуей". Він перебував у розгортанні 332 дні у 1972 та 1973 роках.

USS Gerald R Ford розпочав своє розгортання з направлення до Середземного моря. Потім у жовтні його перенаправили до Карибського басейну в рамках найбільшого за останні десятиліття нарощування військово-морських сил у регіоні.

Авіаносець брав участь у військовій операції із захоплення Мадуро. Потім він був направлений до Близького Сходу у міру загострення напруженості у відносинах з Іраном.

Авіаносець брав участь у перших днях війни з Іраном, перебуваючи в Середземному морі, а потім, на початку березня, пройшов через Суецький канал і вийшов у Червоне море. Однак пожежа в одній із пралень змусила авіаносець розвернутися і повернутися до Середземного моря для ремонту.

Раніше УНІАН писав, що найсучасніший американський авіаносець USS Gerald R. Ford може виявитися поза строєм до двох років через накопичені технічні несправності та відкладене обслуговування.

У березні на кораблі сталася масштабна пожежа, яка тривала майже 30 годин і залишила сотні моряків без місць для відпочинку. Крім того, екіпаж стикається з технічними проблемами: зносом обладнання, протіканням систем через морську воду і навіть масовими несправностями туалетів.

