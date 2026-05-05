Найбільший авіаносець США залишив Близький Схід після рекордної місії

USS Gerald R. Ford (CVN-78) провів у морі понад 300 днів і повертається додому на тлі нової напруги з Іраном.

Найновіший і найбільший атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) залишив Близький Схід після тривалого розгортання та вирушив у бік Європи, пише Forbes.

Корабель пройшов через Суецький канал із Червоного моря до Середземного, завершуючи одну з найдовших місій останніх десятиліть.

Авіаносець перебував у морі 314 днів, перевищивши попередній післявоєнний рекорд, встановлений USS Abraham Lincoln (CVN-72) у 2019–2020 роках. Теперішня місія може наблизитися до історичного максимуму USS Midway (CV-41), який провів у морі 332 дні під час війни у В’єтнамі.

Екіпаж уже відзначили за найтриваліше розгортання з часів тієї війни.

Проблеми на борту

Попри успіхи, місія супроводжувалася труднощами. На кораблі виникали технічні проблеми, зокрема засмічення систем і пожежа у пральні в березні.

Через це авіаносець змушений був тимчасово зайти на ремонт до Спліта.

Вихід корабля відбувається на тлі нових інцидентів у регіоні. США повідомили про знищення іранських човнів, а Іран завдав ракетного та дронового удару по Об'єднаних Арабських Еміратах – вперше після перемир’я 8 квітня.

Хоча сторони формально дотримуються угоди, ризик відновлення бойових дій зберігається.

Два авіаносці залишаються

Попри відхід CVN-78, США зберігають потужну військову присутність у регіоні.

Зокрема, там залишаються:

USS Abraham Lincoln (CVN-72);

USS George H. W. Bush (CVN-77).

Останній прибув у регіон наприкінці квітня, обійшовши небезпечну Баб-ель-Мандебську протоку через загрозу атак.

Це перший випадок із 2003 року, коли в регіоні одночасно діяли три авіаносці США.

Крім авіаносців, США перекидають до регіону десантні кораблі. Серед них:

USS Tripoli (LHA-7) – уже діє в Аравійському морі;

USS Boxer (LHD-4) – прямує до регіону;

USS Comstock (LSD-45) – супроводжує угруповання.

Зокрема, "Триполі" несе на борту винищувачі F-35B Lightning II та морську піхоту швидкого реагування.

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий корабель USS Higgins у вівторок на кілька годин повністю втратив електроживлення та рушійну силу під час перебування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Інцидент пов’язаний із "технічною втратою" в електричній системі судна. Попередньо йдеться про електричну несправність, яка могла спричинити іскріння або дим, після чого система була знеструмлена.

