Дешева альтернатива F-35: Південна Корея презентувала новий винищувач

Південна Корея розпочала розгортання власного винищувача, позиціонуючи його як дешевшу альтернативу літаку F-35 Lightning II від Lockheed Martin. Як зазначає Bloomberg, на тлі війни в Ірані країни Перської затоки активізують зусилля з посилення своєї оборони.

Президент Лі Чже Мьон під час церемонії в місті Сачхон заявив, що перший літак, який зійшов із виробничої лінії, вже готовий до введення в експлуатацію.

"Наш винищувач, створений власними силами для захисту нашого неба, нарешті готовий до бойового застосування", – зазначив він.

Відео дня

Йдеться про винищувач KF-21 Boramae, який має стати як основою для власних ВПС, так і експортним продуктом. Таким чином Південна Корея прагне зменшити залежність від безпекової підтримки США, хоча залишається одним із ключових союзників Вашингтона та вже закуповує F-35.

Очікується, що Індонезія підпише контракт на 16 літаків під час візиту президента Прабово Субіанто до Сеула наприкінці місяця. Раніше Джакарта брала участь у розробці проєкту, однак згодом скоротила фінансування та зменшила заплановану закупівлю з 48 літаків.

Аналітики зазначають, що війна в Ірані посилила увагу до ролі авіації у стримуванні, нанесенні ударів та інтеграції систем ППО. Країни Перської затоки, які досі покладаються на застарілі винищувачі, такі як F-15 та F-16, ймовірно, пришвидшать модернізацію. Це відкриває можливості для KF-21, особливо з огляду на обмежений доступ до F-35 у регіоні – наразі лише Саудівська Аравія отримала дозвіл на його закупівлю.

Президент Лі наголосив, що KF-21 уже викликав значний інтерес у світі завдяки своїм характеристикам, низьким витратам на обслуговування та можливості модернізації. За його словами, уряд розглядає цей проєкт як крок до входження країни до четвірки світових лідерів оборонної промисловості.

Раніше представник ВПС Об'єднані Арабські Емірати відвідав Сачхон і навіть взяв участь у випробувальному польоті KF-21.

Наразі єдиним замовником літака залишається південнокорейські ВПС, які мають отримати перші поставки вже у другій половині року. Виробник – Korea Aerospace Industries – поки не розкриває вартість одного винищувача.

"Подія відбулася на тлі зростання попиту на оборонну продукцію: війна на Близькому Сході триває вже четвертий тиждень без ознак деескалації. Акції виробників систем ПРО, зокрема LIG Nex1 та Hanwha Aerospace, суттєво зросли, випередивши загальний індекс KOSPI", - пише ЗМІ.

Бойова авіація - останні новини

Нагадаємо, нещодавно фахівці розповіли про американський винищувач F-35, який є представником пʼятого покоління. Його радіолокаційна помітність становить приблизно 0,0015 квадратних метра. На відміну від старих літаків-невидимок, цей борт має радіолокаційно-поглинаючі матеріали, вбудовані безпосередньо в його композитне покриття. За словами експертів, на екранах ворожих радарів він, вартістю 100 мільйонів доларів, виглядає не більшим за звичайний м'яч для гольфу.

