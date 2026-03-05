Fox News видав український дрон-перехоплювач за американський БПЛА

У студії розробку назвали американською, попри те, що на самому відео була назва компанії-розробника.

Американський телеканал Fox News, близький до Республіканської партії проілюстрував сюжет про висококласні технології Сполучених Штатів Америки у війні проти Ірану кадрами з України. Там показали українські дрони-перехоплювачі STING в момент роботи по російських "Шахедах".

У студії розробку назвали американською. Попри те, що на самому відео була назва компанії-розробника "Дикі Шершні" (Wild Hornets).

Експерт з безпілотників та оглядач Fox News Бретт Веліковіч під кадри застосування дронів у різних епізодах протидії "Шахедам" нахвалював підхід США до використання штучного інтелекту.

"Головна історія тут у тому, як американський штучний інтелект фактично зламав швидкість реакції Ірану – зокрема через використання ШІ у безпілотних технологіях. Це вже не теоретичні розмови про штучний інтелект. Це бойове застосування ШІ – і воно відбувається просто зараз", – заявив гість.

Як відреагувала компанія-розробник "Дикі Шершні"

"Дикі Шершні" вже прокоментували сюжет американського телеканалу. Розробник дронів STING звернувся до Fox News.

"Ми цінуємо те, що міжнародні ЗМІ, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів. У цьому фрагменті показано кадри STING – українського безпілотника-перехоплювач, розробленого інженерами Wild Hornets та використовуваного українськими підрозділами ППО для знищення безпілотників типу "Шахед", – сказано в заяві компанії у соцмережі Х.

Там зауважили, що показаний на кадрах результат став підсумком довгого та складного шляху, який інженери "Диких Шершнів" пройшли разом із українськими воїнами.

"І ми були б вдячні за належне вказування авторства цих досягнень. Ми також глибоко цінуємо всю підтримку, яку отримуємо, і щиро вдячні за довіру до нашої роботи", – додали "Дикі Шерні".

Українські дрони-перехоплювачі STING

Дрон STING був розроблений для знищення російських безпілотників-камікадзе типу Шахед, Герань, Ланцет, а також розвідувальних дронів.

За інформацією компанії-розробника "Дикі Шершні", цей БПЛА довів свою високу ефективність на полі бою, із середнім відсотком успішних влучань – 80-90% залежно від військового підрозділу. За перші 7 місяців його застосування було знищено понад 3 тисячі ворожих дронів.

Однією з його переваг є доступна ціна – стандартний STING із тепловізійною камерою коштує всього $2 200.

Характеристики дронів-перехоплювачів STING:

Крейсерська швидкість: 140–170 км/год.

Максимальна швидкість: 280 км/год.

Робоча висота польоту: 0–5000 м.

Максимальна висота: 7000 м.

Швидкість набору висоти: 30 м/с.

Максимальна протяжність польоту: 37 км

Тактичний радіус дії (з поверненням): 18,5 км.

Тривалість польоту цього дрона на максимальній швидкості становить 6 хвилин. На крейсерській – до 15 хвилин.

