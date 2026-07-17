Війна з Україною розорює російських фермерів, - Reuters

Російські аграрії скаржаться на дефіцит і здорожчання пального, а також на неможливість продати врожай.

Попри очікування гарного врожаю, російські фермери готуються до великих збитків цього року через наслідки війни в Україні. Як повідомляє Reuters, атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи та російські судна в Азовському й Чорному морях призвели до дефіциту дизельного пального, подорожчання логістики та проблем зі збутом зерна.

Видання розповідає історію подружжя фермерів Володимира та Любові Федорченків із Ростовської області. Цього року вони розраховують на хороший урожай, однак через паливну кризу суттєво зросли витрати на дизельне пальне, необхідне для роботи тракторів і комбайнів. Крім того, за словами Володимира, працівникам доводиться витрачати багато часу, щоб заправити власні автомобілі й дістатися до господарства.

Ще одним серйозним ударом для аграріїв стало обмеження судноплавства в Азовському морі, яке є головним маршрутом експорту зерна з Ростовської області. Через це, пише Reuters, пропозиції щодо купівлі врожаю практично припинили надходити.

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"Усе завмерло. Ячмінь – зупинився. Пшениця – зупинилася. І нам зараз відчайдушно потрібні гроші. Нам потрібно продати (урожай) і купити дизельне пальне, добрива", - розповів фермер.

За словами Любові Федорченко, нещодавно вони отримали пропозицію продати пшеницю по 14 500 рублів за тонну, однак після відрахування 2 500 рублів на доставку прибуток стає мінімальним. Враховуючи витрати на зарплати, пальне, добрива та оновлення техніки, така ціна майже не залишає можливостей для розвитку господарства.

Як зазначає Reuters, проблеми окремого господарства відображають ширшу кризу, з якою стикаються російські аграрії. Міністерка сільського господарства Росії Оксана Лут заявила, що перспективи врожаю цього року залишаються хорошими, однак визнала наявність проблем із забезпеченням пальним у всіх регіонах країни та пообіцяла, що держава забезпечить фермерів необхідними ресурсами.

Водночас експерт консалтингової компанії SovEcon Андрій Сизов попереджає, що затяжні обмеження судноплавства можуть вплинути не лише на російських виробників, а й на світовий ринок зерна.

"Якщо не буде військового рішення для відкриття Азовського моря, а ситуація затягнеться на більшу частину другої половини року, Росія може недопоставити на світовий ринок від 5 до 10 мільйонів тонн пшениці", - сказав він.

За оцінкою експерта, через подорожчання дизельного пального фермери вже втрачають близько тисячі рублів із кожної тонни зерна, а обмеження в Азовському морі фактично подвоюють ці збитки. Фінансовий тиск, йдеться у публікації, може змусити аграріїв і надалі скорочувати площі посівів зернових культур.

Самі Федорченки описують ситуацію як дедалі складнішу.

"Щороку стає все гірше й гірше. Торік неврожай і посуха задушили все, а цього року – фінансова ситуація. Урожай є, але продати його неможливо", - бідкаються фермери держави-окупанта.

Удари по судноплавству

Як писав УНІАН, Україна розширила використання морських дронів і далекобійних БПЛА, завдаючи ударів по російському судноплавству та нафтопереробних заводах, що фактично заблокувало Азовське море й посилило економічний тиск на Кремль.

Експерти наголошують, що удари по ключових вузлах НПЗ можуть паралізувати російську економіку, адже заміна обладнання потребує часу й залежить від імпорту з Китаю. На цьому тлі Росія вже обмежила експорт пального та змушена шукати імпортні поставки, тоді як бюджетні доходи від енергоносіїв стрімко скорочуються.

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