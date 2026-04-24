РФ підготувала майданчики для масованих пусків реактивних 'Шахедів', - Business Insider

Агресор, вочевидь, збирається робити ставку саме на реактивні дрони.

У прикордонні Росія розширює інфраструктуру для запуску реактивних дронів для подальших ударів по Україні. Про це пише Business Insider із посиланням на супутникові знімки та висновки незалежних дослідників.

Так, супутникові знімки зафіксували розширення інфраструктури для запуску безпілотників нового покоління в Орловській області. На майданчику в районі вимерлого села Цимбулова виявлено чотири пускові рейки, дві з яких мають збільшену довжину – близько 85 метрів. Як розповідають аналітики, будівництво довших конструкцій почалося ще наприкінці грудня 2025 року, тоді як коротші рейки з’явилися вже навесні 2026-го. Це, за оцінками експертів, вказує на поступове оновлення інфраструктури під нові типи дронів.

Експерти пояснюють, що подовжені рейки необхідні для запуску реактивних безпілотників, які потребують більшого розгону перед злетом. Коротші ж установки, за словами дослідників, використовуються для попередніх моделей.

Business Insider нагадує, що серія російських дронів "Герань" бере початок від моделі "Герань-2", яка є копією іранського Shahed-136. Новіші модифікації – "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5" – вже оснащені реактивними двигунами, що дозволяє їм розвивати більшу швидкість і ефективніше ухилятися від засобів ППО. Зокрема, "Герань-5" за формою наближається до крилатої ракети, що відрізняє її від попередніх варіантів із дельтоподібним крилом.

Як зазначає аналітик Центру інформаційної стійкості Кайл Глен, база в Цимбуловій є однією з двох, здатних обслуговувати нові моделі дронів. Подібну інфраструктуру росіяни також створили в знищеному ними колишньому аеропорту окупованого Донецька.

Як писав УНІАН, Україна впроваджує дистанційне керування дронами-перехоплювачами, що дозволяє знищувати цілі на відстанях у сотні й тисячі кілометрів. Система дає змогу операторам працювати з безпечних місць, підвищує ефективність перехоплення та зменшує ризики для людей. Рішення вже інтегрували понад 10 виробників.

Також ми писали, що українські дрони-перехоплювачі P1-Sun компанії Skyfall у 2026 році знищили понад 3 тисячі російських "Шахедів". Як зазначили в Міноборони, масовані атаки РФ (понад 6000 ракет і дронів лише за січень) роблять традиційну ППО надто дорогою.

