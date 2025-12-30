Має 40 колес та довжину до 60 метрів: у Китаї вперше помітили унікальну техніку

Це мобільна електромагнітна катапульта, яка могла б замінити злітну смугу, запускаючи БПЛА з будь-якої відкритої місцевості.

В мережі з’явились фотографії раніше невідомої китайської техніки, яка може мати 40 коліс. Фактично, це електромагнітна катапульта на колесах, подібна до тих що розташовуються на авіаносцях для запуску літаків та БПЛА. Про це повідомляє Defense Express.

У виданні нагадали, що Китай тільки нещодавно ввів в експлуатацію свій вже третій авіаносець Type 003 Fujian, який як раз і має електромагнітні катапульти.

Тобто, як зазначається, напрацювання звідти могли бути використані тут, а на Fujian катапульта має довжину 105 метрів. Хоча наразі у відкритому доступі є інформація про довжину до 60 метрів, та можливість запуску безпілотників масою до 2 тонн.

"Тут може виникнути питання, а як така велика техніка взагалі має переміщатись. Насправді тут все доволі легко, бо якщо придивитись, то вона не є однією цілою машиною, а складається послідовно з'єднаних декількох менших самохідних секцій. Цілком можливо, що збільшуючи кількість послідовно з’єднаних секцій, буде зростати й маса та тип літальних апаратів що можна запускати звідти. Наразі вона призначена лише для запуску безпілотників різних типів", - пояснили аналітики.

Крім можливості змінювати кількість послідовно з'єднаних елементів, електромагнітна катапульта дозволяє й дуже точно регулювати потужність, що на авіаносцях дозволяє запускати різні літальні апарати, від легких БПЛА, до важких винищувачів чи літаків ДРЛВ.

Експерти пояснили, що електромагнітна катапульта для своєї роботи вимагає дуже великих об’ємів електроенергії та відповідно багато батарей та генераторів. Тому скоріш за все, разом з самою катапультою має їздити ще декілька машин, на яких будуть розміщені генератори, батареї та інші елементи.

"Тут може виникнути питання, а навіщо робити таку "сороконіжку" з електромагнітною катапультою для запуску безпілотників. Справа в тому, що у разі повномасштабної війни з США, перші удари прийдуться по великих статичних аеродромах, в наслідок чого злітно-посадкові смуги можуть бути пошкоджені. Крім цього вартість твердопаливних прискорювачів набагато вища за запуск з такої катапульти. Тому, така мобільна електромагнітна катапульта могла б замінити злітну смугу, запускаючи БПЛА з будь-якої відкритої місцевості, будь це шосе, поле чи пустелі", - йдеться в матеріалі.

