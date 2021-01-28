Окупанти розгорнули на території Криму протикорабельний ракетний комплекс «Бастіон».
Про це інформує Радіо Свобода.
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В офіційному повідомленні російського флоту йдеться, що вони «провели розгортання комплексів до бойового застосування й виконали підготовку до умовної стрільби».
Окупанти відпрацювали комплекс завдань у польових умовах з «різними тренуваннями». Далі дивізіон «Бастіону» проведе спільні навчання з екіпажем одного з фрегатів російського Чорноморського флоту.
Що це за зброя
БПКРК «Бастіон» – береговий ракетний комплекс, призначений для ураження надводних кораблів різних класів і типів зі складу десантних з’єднань, конвоїв, корабельних та авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої і радіоелектронної протидії.
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