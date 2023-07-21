У лютому-вересні 2022 року нібито було зафіксовано одразу кілька епізодів розкрадання зброї.

Злочинці, волонтери та торговці зброєю в Україні минулого року викрали частину зброї та обладнання, наданого Заходом, стверджує CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону. В Міноборони України натомість заявили, що американська сторона не має претензій до України щодо обліку зброї.

Як йдеться в матеріалі CNN, після вторгнення Росії минулого року здатність США відстежувати та контролювати все американське обладнання, яке надходить до України, було ускладнено.

"Неможливість персоналу Міністерства оборони відвідати місця, де використовувалося або зберігалося надане Україні обладнання, значно ускладнювало здатність Управління оборонного співробітництва-Київ виконувати моніторинг", – йдеться в звіті.

На цьому тлі, стверджується у звіті, злочинним організаціям вдалося викрасти частину зброї та обладнання, наданих США та союзниками. Зокрема, повідомляється про такі інциденти:

Викрадення зброї, зокрема гранатомета, кулемета та понад 1000 набоїв наприкінці червня 2022 року організованою злочинною групою під керівництвом неназваного російського чиновника.

Змова торговців зброєю, які працювали над продажем озброєння та боєприпасів, вкрадених на передовій на півдні України.

Змову українських злочинців, які удавали працівників гуманітарних організацій і викрали бронежилети на суму 17 000 доларів США.

Викрадення 60 гвинтівок і майже 1000 набоїв бійцями добровольчого батальйону у серпні 2022, ймовірно, з метою продажу на чорному ринку.

Звіт охоплює лютий-вересень 2022 року і датований жовтнем минулого року. Наприкінці жовтня США відновили виїзні інспекції українських складів зброї.

Реакція Міноборони України на звинувачення

Після виходу матеріалу CNN в Міноборони України заявили, що інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки.

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. У минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ через логістику. За допомогою партнерів уведено програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є", – зазначив заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов.

Реакція США на звіт

У п'ятницю, 21 липня, на матеріал CNN відреагував представник Держдепу. Він наголосив, що Київ та Вашингтон активно співпрацюють в цьому питанні.

"Уряд США як і раніше чітко усвідомлює ризик можливого незаконного перенаправлення та активно вживає заходів для пом’якшення цього ризику в тісній співпраці з урядом України. Ми реалістично ставимося до того, що надсилаємо зброю, щоб допомогти Україні захистити себе в активному конфлікті, і існує ризик, що ця зброя може бути захоплена, якщо територія перейде з рук в руки – що відбувається під час будь-якої війни", – сказав речник Держдепу.

Аудит американської допомоги Україні - що повідомлялося

З минулого року у США активно обговорювалося питання щодо аудиту усієї допомоги, яку Київ отримав від Вашингтона.

Восени американські військові почали проводити виїзні інспекції в Україні. В середині лютого стало відомо, що США хочуть направити частину аудиторів і слідчих в Україну.

Повідомлялося також про роботу над створенням спеціального додатку для нагляду за допомогою, наданою Україні.

Станом на кінець лютого 2023 року Сполучені Штати Америки, за повідомленнями Пентагону, не фіксували жодних фактів, що зброя, яку вони передавали Україні, покинула її межі.

В кінці червня Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії інформувала, що Пентагон продовжує вживати заходи для моніторингу та відстеження систем озброєння, наданих Україні, аби запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї.

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