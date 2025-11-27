Підписано ліцензійну угоду про виробництво українських перехоплювачів Octopus в Британії.

У Великій Британії планується масове виробництво українських зенітних дронів-перехоплювачів Octopus для подальшого посилення захисту неба в Україні, повідомляє Міноборони. Представники оборонних відомств обох країн підписали ліцензійну угоду.

"Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "Шахедами"", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль у соціальній мережі Facebook.

За його словами, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба .

Серійне виробництво дронів-перехоплювачів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Британія планує виробляти 2 тисячі перехоплювачів Octopus на місяць і відправляти їх до України. У листопаді цей дрон запустили в серійне виробництво в Україні. Ці перехоплювачі можна застосовувати вночі, в умовах глушіння сигналу і на низьких висотах. Відповідну технологію було передано трьом першим виробникам, а ще 11 готують виробничі лінії.

Крім того, ми також повідомляли, що Україна вже спільно виробляє дрони-перехоплювачі з США. "Я сподіваюсь, що у майбутньому у нас буде більше", - висловився президент України.

