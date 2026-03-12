Україна вже виробляє власні зенітні ракети для посилення ППО, – Жумаділов

Хоча останнім часом наша країна покладалася на зенітні ракети від західних виробників.

Міноборони, ймовірно, вже закуповує українські зенітні ракети, щоб посилити протиповітряну оборону (ППО) у відповідь на постійні атаки з боку Росії.

Про це в інтерв’ю Мілітарному" повідомив керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. "Так, є така номенклатура, вона виробляється нашими виробниками", – відповів він на запитання щодо закупівлі вітчизняних зенітних ракет.

Жумаділов не став уточнювати, чи йдеться про нові українські розробки, чи про озброєння, що залишилося з часів СРСР. За його словами, навіть вироби, створені за часів Радянського Союзу, модернізують, удосконалюють і тестують перед використанням.

Відео дня

"Це не тотожний виріб, який був за радянських часів. Це все одно доробляється, доопрацьовується. Воно проходить відповідні випробування, іде модернізація", – говорить Жумаділов.

Директор Агенції оборонних закупівель додав, що разом із ракетами Міноборони купує зенітні комплекси, однак залишив без уточнення, чи вони вітчизняного чи іноземного виробництва.

ЗРК для українського війська

Останнім часом наша країна покладалася на зенітні ракети від західних виробників. Проте геополітична ситуація (зокрема, війна в Ірані) може спричинити перебої у постачаннях іноземної зброї.

Ситуація із вітчизняними зенітними ракетними комплексами залишається вкрай невизначеною.

Українська зброя

Нещодавно УНІАН писав, що в Україні створили мультикаліберний ЗРК "Шершень", який може застосовувати ракети різних систем – як радянські, так і західні.

Як тоді повідомлялося, держава не зацікавилася комплексом, так що розробник був змушений шукати покупців за кордоном.

А ще раніше стало відомо, що Україна розробляє новий "стратегічний" зенітний ракетний комплекс і вже запропонувала країнам ЄС приєднатися до проєкту. Передбачається, що ЗРК зможе знищувати цілі на дальності до 100 км.

Вас також можуть зацікавити новини: