За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України протягом доби уразили два райони зосередження живої сили ворога, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два важливих об’єкти противника, повідомляє у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 135 740 окупантів, "плюс" 730 тіл протягом 9 лютого.

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Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

А 72-та ОМБр імені Чорних Запорожців показала цікаві кадри удару по танках противника. Одному окупанту, який буквально за кілька секунд до наступного удару вибіг зі свого танка, пощастило "так собі". Він легенько підсмажився.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

Війна новини - Росія пішла в наступ

Напередодні Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

Згідно зведенням Генштабу, РФ намагалася штурмувати ЗСУ одразу на п'яти напрямках на сході. Крім того, щодня зростають втрати ворога на фронті.

Останніми тижнями політики та експерти активно обговорювали цілі майбутніх операцій росіян. У Міноборони, наприклад, не виключали, що Кремль спробує здійснити великий наступ до 24 лютого - до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас у ЦРУ констатували, що критичний період у російсько-українській війні триватиме не менш як шість місяців. Захід, своєю чергою, зосередився протягом цього часу передати Україні потужніше озброєння, в тому числі танки і далекобійні снаряди. Київ також сподівається отримати від країн Європи Сучасні винищувачі для проведення контрнаступу.

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