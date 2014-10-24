Путін про конфлікт в Україні: «Не ми це почали»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час виступу на майданчику дискусійного клубу «Валдай».

«Що ж на нас чекає, якщо ми вважатимемо за краще жити не за правилами… Такий сценарій цілком реальний і виключити його не можна, враховуючи напруження обстановки у світі. Низку прогнозів, спостерігаючи сьогоднішню тенденцію, вже можна зробити і, на жаль, вони не оптимістичні», - сказав Путін.

«Якщо ми не створимо виразну систему взаємних зобов'язань і домовленостей, не збудуємо механізми вирішення кризових ситуацій – ознаки світової анархії наростатимуть. Уже сьогодні різко зросла вірогідність низки гострих конфліктів, якщо не з прямою, то з непрямою участю великих держав. При цьому чинником ризику стають не тільки традиційні міждержавні суперечності, а й внутрішня нестабільність окремих держав», - сказав Путін і додав, що особливо це характерно для країн, які перебувають на стику геополітичних інтересів великих держав або на межі культурних, економічних, історичних і цивілізаційних материків.

«Україна – один з прикладів такого роду конфліктів, що мають дію на загальносвітову розстановку сил. Думаю, він далеко не останній», - заявив Путін.

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За його словами, звідси наступна реальна перспектива – руйнування діючої системи про обмеження і контролю над озброєннями.

Він заявив, що початок цьому небезпечному процесу поклали США, коли в 2002 році в односторонньому порядку з ПРО й почали створювати свою систему протиракетної оборони.

«Не ми це почали, ми знову скочуємось до тих часів, коли не баланс інтересів і взаємних гарантій, а страх самознищення утримує країни від прямого зіткнення», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.