УЄФА може покарати польську "Легію" за банер про "польський Львів"
«Легії» загрожує фінансове покарання та проведення одного матчу без участі глядачів.
Європейська футбольна федерація може покарати польський клуб "Легія" за те, що її уболівальники під час матчу з харківським "Металістом" у Києві на цьому тижні вивісили банер, який вказував, що Львів нібито належить Польщі.
Про це повідомляє TVN24, зауважуючи, що рішення в цій справі може бути ухвалено під час найближчого засідання дисциплінарного комітету у середині листопада.
«Легії загрожує фінансове покарання та проведення одного матчу без участі глядачів (у зв'язку з санкціями за попередній сезон)", - відзначає польський портал.
Глава польського клубу Богуслав Лесьнодорський назвав "абсурдним" початок розслідування в цій справі, котре було ініційовано через заявку організації FARE, що бореться з дискримінацією під час футбольних матчів.
Читайте такожНа матчі Ліги чемпіонів у Москві вивісили прапор "Новоросії"Портал зазначив, що уболівальники Легії ще три роки тому офіційно пояснювали УЄФА, що їхній банер у кольорах польського прапору, на якому написано "Львів" та "Вільно", "не треба сприймати як політичний постулат".
Крім цього TVN24 зауважив, що УЄФА може покарати також український "Металіст" за банери з добровольчим батальйоном "Азов", котрий нібито використовує нацистську символіку.