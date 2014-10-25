УЄФА може покарати польську "Легію" за банер про "польський Львів"

Європейська футбольна федерація може покарати польський клуб "Легія" за те, що її уболівальники під час матчу з харківським "Металістом" у Києві на цьому тижні вивісили банер, який вказував, що Львів нібито належить Польщі.

Про це повідомляє TVN24, зауважуючи, що рішення в цій справі може бути ухвалено під час найближчого засідання дисциплінарного комітету у середині листопада.

«Легії загрожує фінансове покарання та проведення одного матчу без участі глядачів (у зв'язку з санкціями за попередній сезон)", - відзначає польський портал.

Глава польського клубу Богуслав Лесьнодорський назвав "абсурдним" початок розслідування в цій справі, котре було ініційовано через заявку організації FARE, що бореться з дискримінацією під час футбольних матчів.

Читайте такожНа матчі Ліги чемпіонів у Москві вивісили прапор "Новоросії"Портал зазначив, що уболівальники Легії ще три роки тому офіційно пояснювали УЄФА, що їхній банер у кольорах польського прапору, на якому написано "Львів" та "Вільно", "не треба сприймати як політичний постулат".

Крім цього TVN24 зауважив, що УЄФА може покарати також український "Металіст" за банери з добровольчим батальйоном "Азов", котрий нібито використовує нацистську символіку.