У Парижі проведуть тристоронні переговори щодо конфлікту у Нагірному Карабасі

Переговори відбудуться за ініціативи президента Франції Франсуа Олланда, передає РІА Новости.

Як повідомляють французькі ЗМІ, тристороння зустріч, у якій також візьме участь сам Олланд, відбудеться у Єлисейському палаці. "Метою зустрічі є забезпечення діалогу сторін після ескалації ситуації навколо карабахського конфлікту два місяці тому", - зазначає агентство «Франс Прес», повідомляючи, що крім тристоронньої зустрічі Олланд проведе окремі двосторонні зустрічі із главами Вірменії та Азербайджану. Потім Саргсяну та Алієву буде надано можливість провести зустріч тет-а-тет.

Читайте такожПрезиденти Азербайджану й Таджикистану домовилися про підтримку територіальної цілісності

Планується також зустріч вірменського та азербайджанського лідерів зі співголовами Мінської групи ОБСЄ з врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

А під час званого обіду лідери трьох країн обговорять глобальні питання майбутнього кавказького регіону.

Востаннє за ініціативи Парижа переговори щодо врегулювання нагірно-карабахського конфлікту проводилися у 2006 році. Переговори президентів Вірменії та Азербайджану тривали загалом чотири години. Спочатку президенти зустрілися у присутності співголів Мінської групи ОБСЄ та голів МЗС двох країн, потім відбулася зустріч тет-а-тет. На столі переговорів були Паризькі принципи, проте президентам тоді не вдалося досягти згоди з питання статусу Нагірного Карабаху та виведення вірменських сил із Карвачара.

Карабахський конфлікт почався у лютому 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область (НКАО) заявила про вихід із Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської Республіки (НКР). Офіційний Баку визнав цей акт незаконним і скасував існуючу в радянські роки автономію Карабаху.

Озброєний конфлікт, що почався слідом за цим, тривав до 12 травня 1994 року, коли набула чинності угода про перемир'я. В результаті Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і - повністю або частково - сімома прилеглими до нього районами. Від 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ, співголовами якої є США, Росія та Франція. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки НКР не є стороною переговорів.

Нагадаємо, майже рік тому вірменський парламент відмовився визнавати Нагірний Карабах.