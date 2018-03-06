Італія після перемоги "друзів Путіна" на виборах не буде робити різких антиєвропейських кроків – експерт

На думку політичного аналітика, щодо Києва Італія, найімовірніше, займе позицію "невтручання", як і багато європейських країн.

Вибори в Італії, де в парламент пройшли дві популістські партії, ультраправа "Ліга" і "Рух 5 зірок" не змінять позицію країни щодо санкцій проти Росії і не призведе до виходу Італії з Євросоюзу.

Таку думку в коментарі "Главреду" висловив політичний аналітик Олександр Палій.

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"У результаті виборів в Італії в парламент пройшла правляча зараз "Демократична партія" (але з набагато меншою підтримкою, ніж очікувалося, — ред.), а також "П'ять зірок" і "Ліга". Склад майбутньої коаліції буде залежати від того, хто і з ким у цьому трикутнику зуміє домовитися. На даний момент вони один з одним перегризлися і кажуть, що навіть не сядуть поруч. Але як буде в підсумку — поки не відомо. Адже, наприклад, в Німеччині щойно завершилися коаліційні переговори, які тривали півроку — з вересня минулого року. Думаю, що в Італії домовляться швидше", - зазначив Палій.

За його словами, новий уряд буде залишатися у владі Італії протягом п'яти років, що стане серйозним чинником впливу на Євросоюз, який турбується через велику кількість євроскептиків серед переможців парламентських виборів.

"Однак думаю, що різких антиєвропейських кроків Італія не буде робити, оскільки у неї перед очима приклад Brexit. Адже в Британії більш сильна економіка, ніж у Італії, Британії є свій фінансовий центр, чого немає в Італії, та й взагалі, для Італії, якщо вона позбудеться Європейського Союзу, будуть великі втрати. Крім того, в італійській політиці вистачає "друзів Путіна", але ще більше там друзів своєї власної кишені та італійської економіки. А італійська економіка чітко говорить про те, що йти на конфлікт з ЄС для Італії дуже невигідно, і такий сценарій буде для неї вкрай неприємним. Тому, швидше за все, новий уряд Італії буде дотримуватися європейської солідарності", - вважає аналітик.

За словами Палія, щодо Києва Італія, найімовірніше, займе ту ж позицію "невтручання", як і багато європейських країн.

"Вони кажуть: "Не ми ці санкції (введені проти Росії за її агресію в Україні, — Ред.) вводили — не нам їх і скасовувати". Припускаю, що Італія буде дотримуватися такої позиції самоусунення і згоди з провідною роллю в питаннях продовження і введення нових антиросійських санкцій великих європейських держав — Німеччини і Франції", - сказав експерт в коментарі "Главреду".