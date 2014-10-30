У ЄС і Британії втратили оптимізм щодо швидкого скасування віз для українців

Таку заяву зробив британський депутат-консерватор Джон Віттінгдейл в інтерв'ю "ЄвроПравді". За його словами, рішення про введення безвізового режиму з Україною не є політично можливим.

Депутат переконує, що така візова політика не спрямована проти України, а обумовлена загальною стурбованістю щодо кількості людей, що приїжджають до Британії з-за кордону.

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"Ідея про те, що ми пом'якшимо візові вимоги для українців, навряд чи знайде підтримку у британських виборців", - зазначив Джон Віттінгдейл. "Зараз на британський уряд здійснюється політичний тиск з метою зробити більш жорстким контроль над міграцією, і це стосується не тільки України. Це загальна політика", - додав він.

Крім Джона Віттінгдейла, не надто оптимістично налаштований щодо можливості швидкого скасування віз для українців і посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.

"Я сподівався на лібералізацію в кінці 2014 року, але зараз я б не був так налаштований, що це станеться зараз", - зазначив дипломат в інтерв'ю ВВС Україна. Він повідомив, що в останній місяць експерти відвідували Україну і перевіряли, що було зроблено з імплементацією рішень щодо лібералізації візового режиму. "Досить позитивні оцінки", - додав Ян Томбінський.

В даний час, дипломат наголосив, що українські органи влади повинні прийняти рішення для початку видачі біометричних паспортів.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль повідомила, що реалістичною датою отримання Україною безвізового режиму з ЄС є травень 2015 року, коли в Ризі відбудеться саміт Східного партнерства. За її словами, на 1 січня 2015 року заплановано тільки запуск процедури видачі біометричних закордонних паспортів.