Убивство журналіста і його нареченої: прем’єр Словаччини готовий піти у відставку

Питання відставки глави уряду Словаччини остаточно має вирішитися у четвер, 15 березня.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий піти у відставку через політичну кризу, яка виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Про це Фіцо оголосив на прес-конференції у Братиславі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Aktuality.

"Сьогодні я відвідав президента Андрію Кіску і повідомив йому, що я готовий піти у відставку", - сказав Фіцо.

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Однак він поставив три умови своєї відставки: посада прем'єр-міністра повинна залишитися за партією Smer, яку очолює Фіцо, президент обіцяє поважати коаліційну угоду та поважати результати виборів 2016 року.

На пресс-конференції також були присутні лідери ще двох коаліційних партій – Андрій Данко із Словацької національної партії (SNS) та Бела Бугар з партії Most-Hid. Вони підтримали заяву Фіцо.

Питання відставки глави уряду Словаччини остаточно має вирішитися у четвер, 15 березня.

Раніше повідомлялося, що парламент Словаччини 19 березня проведе голосування про вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Рішення про голосування щодо вотуму недовіри Фіцо було ухвалене попри відставку 12 березня на тлі багатотисячних протестів міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка.

Фіцо очолив коаліційний уряд після виборів у 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Ян Куцяк був застрелений разом зі своєю нареченою, за даними правоохоронців, у період з 22 по 25 лютого. Тіло 27-річного репортера та його подруги-однолітка знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велька Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову.

Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв’язки з близьким оточенням прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Італійська сторона заявила, що до вбивства може бути причетне велике організоване злочинне угруповання «Ндрангета», що базується на півдні Італії. Журналіста поховали 3 березня, його наречену - днем раніше.