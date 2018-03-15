"Протиотрута від Кремля": журналіст розповів про можливі санкції проти РФ через отруєння Скрипаля

Журналіст вважає, що протиотрута від нинішньої кремлівської влади може бути тільки довгостроковою і "консолідованою" - не на рівні однієї країни.

Російський журналіст Семен Новопрудський вважає, що є санкції, які можуть покарати Кремль, якщо Великобританія визнає провину Росії в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Таку думку він висловив в новому журналі "Новое время". "Політична і моральна репутація Росії в світі з моменту вбивства Литвиненка стала такою, що навряд чи можна собі уявити, ніби Скрипаля отруїв хтось інший. Розмови в дусі "навіщо це Росії" виглядають непереконливо. Для залякування. Причому відразу в двох сенсах. По-перше, як акція залякування можливих "зрадників" (легко зрозуміти, чому: екс-голова Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков поки завдав російській владі більший політичний і моральний збиток, ніж всі санкції всіх іноземних держав разом узяті). Щоб не співпрацювали з Заходом і не відчували себе в безпеці, навіть живучи далеко за межами РФ. По-друге, як акція залякування іноземних держав: “у нас довгі руки, дістанемо будь-кого на вашій території, і ви нічого не доведете. А якщо доведете, ми все одно нічого не визнаємо", - вважає журналіст.

На його думку, час злочину обрано ідеально: формально болісним покаранням (в моральному, а не в політичному сенсі) для Росії могло би стати екстрене відбирання у неї чемпіонату світу з футболу-2018, але коли до нього залишається менше 100 днів, це вкрай малоймовірно.

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"Зараз серед можливих відповідних кроків Великобританії називаються: негайне видворення високопоставлених дипломатів і розвідників з Росії, анулювання виданих британських віз олігархам, які мають відношення до Кремля, ряд фінансових обмежень (не дуже зрозуміло яких), а також відкликання всіх офіційних представників Великобританії з майбутнього чемпіонату світу з футболу. З цього переліку заходів хоч якийсь моральний ефект може мати масовий (а не персонально англійський) бойкот чемпіонату світу з футболу. Якщо б на мундіаль разом зі збірною Англії відмовилися приїжджати, наприклад, французи і німці, це стало б хоча б чимось начебто політичного ляпаса. Однак поки мова про такий бойкот не йде", - додав Новопрудський.

Журналіст вважає, що протиотрута від нинішньої кремлівської влади може бути тільки довгостроковою і "консолідованою" — не на рівні однієї країни.

"Крім продовження діючих і розширення персональних санкцій — це повний недопуск найбільших російських компаній до зарубіжних фінансових ринків, відмова західних інвесторів від купівлі російських облігацій і будь-яких інвестицій в Росію, зміна статуту НАТО таким чином, щоб приймати в нього, в тому числі, пострадянські держави з територіальними конфліктами. Заходу пора позбутися ілюзії, ніби Росія — частина західного світу, яка збилися з шляху. За нинішньої російської влади — це, на жаль, повноцінний і відвертий ворог не тільки демократичних цінностей, але і будь-якого конструктивного світопорядку", - підсумував він.

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