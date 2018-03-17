На Філіппінах літак впав на житловий будинок, загинуло 10 осіб, серед яких діти

Загинув увесь екіпаж літака.

На Філіппінах невеликий 6-містний літак Piper AP-23 Apache зазнав аварії. При падінні він врізався у житловий будинок, внаслідок чого загинуло 10 людей.

Як повідомляє CNN Philippines, серед загиблих п'ятеро членів екіпажу літака та сім'я, що проживала у будинку, в який врізався літак.

Як пише видання, поліція встановила особи членів сім'ї: серед них троє дітей 17-ти, 10-ти та семи років, їх матір та 75-річна бабуся. Як повідомив батько сімейства, під час катастрофи сім'я обідала.

В Управлінні цивільної авіації Філіппін зазначили, що літак мав летіти до Лаоагу з аеропорту Плаарідель, але зазнав аварії під час зльоту.

Як повідомляв УНІАН, у січні у Лос-Анджелесі гелікоптер впав на будинок, загинуло троє людей.