Настя Рибка отримала позов: олігарх Дерипаска заперечує, що був спокушений нею (відео)

Дерипаска назвав неправдивою інформацію про те, що Настя Рибка була його коханкою.

Російський мільярдер Олег Дерипаска в своєму позові до моделі Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) і її "секс-наставнику" Олександру Кирилову (Алекса Леслі) в якості компенсації моральної шкоди вимагав 2 млн рублів (близько $34 тис.) – по 1 млн рублів (близько $17 тис.) з кожного.

У позові йдеться, що інформація про те, що Вашукевич була коханкою мільярдера, не відповідає дійсності, а поширенням фотографій з Дерипаскою Алекс Леслі і Настя Рибка займалися лише для того, щоб "задовольнити обивательський інтерес" і прорекламувати свої курси по спокусі.

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Настя Рибка - зірка таблоїдів, яка прославилася скандальними фото та одкровеннями про сексуальні стосунки з мільярдером Олегом Дерипаскою і чиновниками з Кремля. Після розваг і сексу на яхті з олігархом і віце-прем'єром Росії опинилася на холодній тюремній підлозі. Настю Рибку і її компанію затримали в Таїланді, посадили до слідчого ізолятора. Привід - незаконне ведення бізнесу. Настя проводила секс-тренінги на елітних курортах і вчила завойовувати серця і гаманці олігархів.