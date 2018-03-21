МЗС РФ: США звинуватили Росію у знищенні малайзійського «Боінга» ще до падіння літака

Російський дипломат заявив, що розслідування катастрофи MH17 зайшло у глухий кут, а РФ «не запросили розслідувати цей злочин».

У МЗС РФ заявили, що США звинуватили Росію в атаці на Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, ще «до падіння літака».

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на брифінгу для акредитованих у Росії послів сказав директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Володимир Єрмаков.

«Звинуватили Росію до того, як Boeing упав. Це достеменно підтверджено», - наголосив Єрмаков.

За його словами, у США «все записано», оскільки там «висів американський супутник», який чітко зафіксував, хто збив Boeing.

Як вважає Єрмаков, розслідування зайшло в глухий кут, і «всі замовкли», а Росію «не запросили розслідувати цей злочин».

За його словами, звинувачення з боку Заходу на адресу Росії «чули багато разів», і це вже «абсолютно не хвилює».

Довідка УНІАН. Boeing було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини катастрофи. Встановлено, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебуває під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів й України.

Країни - учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу.