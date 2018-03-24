У Росії підірвали телевежу (фото, відео)

Після вибуху телевежі залишилося 25-30 метрів будівлі.

У російському місті Єкатеринбург підірвали найвідоміший у місті довгобуд - 220-метрову телевежу.

Поспостерігати за знесенням місцевої "пам'ятки" прийшли сотні людей, повідомляє Ura.ru. Територію навколо вежі охороняла поліція. Жителі прилеглих районів були евакуйовані.

"Третя сирена пролунала (9:10) і через чотири хвилини стався вибух. Клуби пилу, кілька секунд і вежі більше немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, вибухів було два. Після вибуху телевежі залишилося 25-30 метрів будівлі. Їх демонтують у найближчі два тижні.

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Телевежа була побудована в 80-х роках минулого століття, проте у 1990 році фінансування її будівництва припинилося. Тільки в 2017 році місцева влада прийняла рішення знести довгобуд.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року в Атланті, штат Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США — домашню арену місцевої команди з американського футболу «Джорджія Доум».