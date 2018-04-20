У Єревані сотні супротивників Саргсяна затримують силою, на вулиці виходять все більше людей (фото)

Поки влада Вірменії копіює методи режиму Путіна, тактика опозиції залишається незмінною: громадянська непокора, перекриття вулиць, мостів.

У Єревані учасники акції протесту проти призначення Сержа Саргсяна прем'єром уряду Вірменії знову почали блокувати автомобільний рух. Поліція затримує учасників акції, у відділення поліції доставлено близько двохсот осіб.

Як передає Радіо Свобода, кількість протестувальників зростає, на вулиці виходять все більше людей. Ігноруються заклики поліції про неприпустимість блокування магістралей і, у зв'язку з цим, про можливість застосування "законних заходів". До протестів приєднуються автомобілісти і водії великовантажних автомобілів.

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Протестувальники і співробітники правоохоронних органів повинні дотримуватись вимог закону, вважає прем'єр-міністр Серж Саргсян. За його словами, єдиний шлях зміни влади у Вірменії – вибори.

У вівторок, 17 квітня, парламент Вірменії обрав прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який відпрацював два мандати на посаді президента. 18 квітня почалися багатотисячні протестні акції, які поширилися на Гюмрі і деякі інші міста.

Лідер протестувальників і опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян закликав мітингувальників не чинити опору правоохоронним органам, але продовжувати виступати проти призначення головою уряду недавнього президента Саргсяна.

Нікол Пашинян в інтерв'ю телеканалу "Теперішній Час" заявив, що не очікує ослаблення протестів і підтвердив, що тактика залишається колишньою: громадянська непокора, перекриття вулиць, мостів. "Ми закликаємо поліцію не захищати Сержа Саргсяна, тому що це поліція не Сержа Саргсяна, це поліція республіки Вірменії та народу республіки", сказав Пашинян.

Як повідомляв УНІАН, поліція Вірменії попередила протестувальників про можливе застосування зброї.