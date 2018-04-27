Штучний інтелект допоможе літакам "глушити" радари

У складі збройних сил літаки радіоелектронної боротьби мають виконувати кілька завдань.

Американська компанія Northrop Grumman приступила до розробки нової системи виявлення і придушення сигналів радіолокаційних станцій, включаючи і радари з мінливою частотою випромінювання.

Як повідомляє N+1 з посиланням на Flightglobal, для розробки нової системи планується використовувати технології машинного навчання. Нова система буде використовуватися на літаках радіоелектронної боротьби Boeing EA-18G Growler.

Деякі сучасні радіолокаційні станції, включаючи і радари з активною фазованими антенними гратами, мають режим стрибкоподібної перебудови робочої частоти. У цьому режимі радіолокаційна станція періодично різко змінює частоту випромінюваного сигналу. Це робиться для того, щоб ускладнити систем радіоелектронної боротьби їх виявлення і придушення.

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Виявлення сигналів таких радарів саме по собі є досить складною задачею, яка стає істотно важчою в умовах, коли радіолокаційна станція працює в умовах «радіошуму» - випромінювання від комерційних і приватних систем, включаючи радіо, телебачення, стільниковий зв'язок.

Розробка нової системи для виявлення і подавлення сигналів радарів ведеться компанією Northrop Grumman за контрактом із ВМС США, вартість якого становить 7,3 мільйона доларів. Згідно із заявою розробників, машинне навчання дозволяє швидко знаходити певні шаблони у великому обсязі даних, тому таку технологію потрібно використовувати при створенні системи.

У складі збройних сил літаки радіоелектронної боротьби повинні виконувати кілька завдань. У їх числі - постановка перешкод систем зв'язку супротивника, придушення радіолокаційних станцій і систем наведення, озброєння, а також виявлення радарів і передавальних антен.

Літаки радіоелектронної боротьби можуть, наприклад, "приховувати" переміщення військ, пригнічуючи системи виявлення супротивника.