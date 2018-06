Син Трампа готовий розповісти Сенату про зустріч з російським адвокатом

Син президента США Дональда Трампа заявив про готовність поділитися з Сенатом відомою йому інформацією щодо зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельніцькою.

Про це Дональд Трамп-молодший повідомив в своєму Twitter.

«Радий працювати з комітетом, щоб передати те, що я знаю», – написав він, коментуючи новину про заклики до комітету Сенату з розвідки допитати його.

Happy to work with the committee to pass on what I know. https://t.co/tL47NOoteM