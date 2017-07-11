Син Трампа готовий розповісти Сенату про зустріч з російським адвокатом

Син президента США Дональда Трампа заявив про готовність поділитися з Сенатом відомою йому інформацією щодо зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельніцькою.

Про це Дональд Трамп-молодший повідомив в своєму Twitter.

«Радий працювати з комітетом, щоб передати те, що я знаю», – написав він, коментуючи новину про заклики до комітету Сенату з розвідки допитати його.

Happy to work with the committee to pass on what I know. https://t.co/tL47NOoteM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 10 липня 2017 р.

Раніше видання "Нью-Йорк Таймс", посилаючись на конфіденційні урядові документи, повідомило, що редакції стало відомо про зустрічі минулого літа близького оточення президента Трампа з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка, як стверджується, має зв’язки з Кремлем. Зустріч, на якій були присутні син президента Дон Трамп-молодший, зять Джеред Кушнер та тодішній менеджер передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт відбулась в Трамп-Тауер через два тижні після того, як Дональд Трамп став офіційним кандидатом в президенти від республіканців.

Читайте такожАдміністрація Трампа підтримує введення нових санкцій проти РФ

Ця зустріч є першим підтвердженим епізодом спілкування оточення Трампа з росіянами під час виборчої кампанії. У своїй заяві зустріч з Весельницькою син Трампа описав так: "Це була коротка ознайомча зустріч. Я попросив Джереда та Пола зайти. Ми переважно обговорювали програму всиновлення російських дітей… яка була зупинена російським урядом."

Дон Трамп-молодший стверджує, що під час зустрічі питання кампанії не обговорювались. Адвокат Весельницька відома своєю критикою закону Магнітського, в рамках якого було введено санкції проти російських громадян, причетних до смерті аудитора Сергія Магнітського.